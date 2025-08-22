GR2013 A07 De la Gare de Croix Sainte à Port de Bouc Martigues Bouches-du-Rhône

GR2013 A07 De la Gare de Croix Sainte à Port de Bouc

GR2013 A07 De la Gare de Croix Sainte à Port de Bouc Avenue Clément Escoffier 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 90 Distance : 3700.0 Tarif :

Tronçon A07 du GR2013. Au départ de Gare de Croix Sainte (Martigues) vers Port de Bouc. Un trajet de 3,7km pour découvrir un paysage à la fois naturel et industriel.

+33 4 42 42 31 10

English :

Section A07 of the GR2013. From Gare de Croix Sainte (Martigues) to Port de Bouc. A 3.7km route to discover a natural and industrial landscape.

Deutsch :

Abschnitt A07 des GR2013. Vom Bahnhof Gare de Croix Sainte (Martigues) nach Port de Bouc. Eine 3,7 km lange Strecke, auf der Sie eine Landschaft entdecken, die sowohl Natur- als auch Industrielandschaft ist.

Italiano :

Sezione A07 del GR2013. Dalla stazione di Croix Sainte (Martigues) a Port de Bouc. Un percorso di 3,7 km per scoprire un paesaggio al tempo stesso naturale e industriale.

Español :

Sección A07 del GR2013. Desde la estación Croix Sainte (Martigues) hasta Port de Bouc. Un recorrido de 3,7 km para descubrir un paisaje a la vez natural e industrial.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par Provence Tourisme