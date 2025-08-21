GR®3 La Loire sauvage à pied Étape 4 de Trèves à St-Rémy-la-Varenne Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

GR®3 La Loire sauvage à pied Étape 4 de Trèves à St-Rémy-la-Varenne

GR®3 La Loire sauvage à pied Étape 4 de Trèves à St-Rémy-la-Varenne 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 24000.0 Tarif :

Quatrième et dernière étape d’un périple de 4 jours sur le territoire de Saumur Val de Loire Découvrez des panoramas époustouflants le long de la Loire sauvage, des espaces naturels préservés et une faune diversifiée.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

The fourth and final stage of a 4-day tour of the Saumur Val de Loire region: discover breathtaking panoramas along the wild Loire River, preserved natural areas and a wide variety of wildlife.

Deutsch :

Vierte und letzte Etappe einer viertägigen Reise durch das Gebiet von Saumur Val de Loire: Entdecken Sie atemberaubende Panoramen entlang der wilden Loire, geschützte Naturräume und eine vielfältige Tierwelt.

Italiano :

Quarta e ultima tappa di un tour di 4 giorni nella regione di Saumur Val de Loire: scoprite i panorami mozzafiato lungo la Loira selvaggia, le aree naturali incontaminate e la fauna selvatica.

Español :

Cuarta y última etapa de un circuito de 4 días por la región de Saumur Val de Loire: descubra impresionantes panoramas a lo largo del Loira salvaje, espacios naturales vírgenes y una fauna diversa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime