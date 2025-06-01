GR®3 La Loire sauvage à pied Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

GR®3 La Loire sauvage à pied Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

GR®3 La Loire sauvage à pied

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR GR®3 La Loire sauvage à pied 49590 Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 181000.0 Tarif :

Suivant la Loire depuis sa source jusqu’à son estuaire, le GR®3 sillonne en Anjou la rive gauche du fleuve sur plus de 180 km.

https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/html/1205/la-grande-itinerance-en-anjou +33 2 41 79 01 77

English :

Following the Loire from its source to its estuary, the GR®3 in Anjou crosses the left bank of the river for more than 180 km.

Deutsch :

Der GR®3 folgt der Loire von ihrer Quelle bis zu ihrer Mündung und verläuft in Anjou auf über 180 km am linken Ufer des Flusses.

Italiano :

Seguendo la Loira dalla sorgente all’estuario, il GR®3 costeggia la riva sinistra del fiume per oltre 180 km nell’Anjou.

Español :

Siguiendo el Loira desde su nacimiento hasta su estuario, el GR®3 recorre la orilla izquierda del río durante más de 180 km en Anjou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par Anjou tourime