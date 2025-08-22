GR®652 de Montayral à Lamontjoie Montayral Lot-et-Garonne

GR®652 de Montayral à Lamontjoie A pieds Difficulté moyenne

Fédération Française de Randonnée GR®652 de Montayral à Lamontjoie 47500 Montayral Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

La variante de la Route compostellane du Puy via Rocamadour passe en Lot-et-Garonne de la vallée du Lot, à Montayral, jusqu’aux coteaux de Gascogne, à Lamontjoie. Le chemin traverse des paysages variés, parfois escarpés, riches en patrimoine. Un très bel itinéraire pour les randonneurs.

+33 5 53 66 14 14

The variant of the Compostellan Route from Le Puy via Rocamadour passes in Lot-et-Garonne from the Lot valley, in Montayral, to the hills of Gascony, in Lamontjoie. The path crosses varied landscapes, sometimes steep, rich in heritage. A very beautiful itinerary for hikers.

Die Variante der Route compostellane von Le Puy über Rocamadour verläuft im Departement Lot-et-Garonne vom Tal des Lot bei Montayral bis zu den Hängen der Gascogne bei Lamontjoie. Der Weg führt durch abwechslungsreiche, manchmal steile Landschaften, die reich an Kulturerbe sind. Eine sehr schöne Route für Wanderer.

La variante dell’itinerario compostellano da Le Puy via Rocamadour attraversa il Lot-et-Garonne dalla valle del Lot a Montayral fino alle colline della Guascogna a Lamontjoie. Il percorso attraversa paesaggi variegati, a volte ripidi, ricchi di patrimonio. Un percorso molto bello per gli escursionisti.

La variante de la Ruta de Compostela desde Le Puy vía Rocamadour pasa por Lot-et-Garonne desde el valle del Lot en Montayral hasta las laderas de Gascuña en Lamontjoie. La ruta pasa por paisajes variados, a veces escarpados, ricos en patrimonio. Una ruta muy bonita para los excursionistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-18 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine