Montayral, dans les Combes de Bazérac et d’Escure Montayral Lot-et-Garonne
Montayral, dans les Combes de Bazérac et d’Escure Montayral Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Montayral, dans les Combes de Bazérac et d’Escure En VTT Difficulté moyenne
Montayral, dans les Combes de Bazérac et d’Escure 47500 Montayral Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 9600.0 Tarif :
Vergers de pruniers d’Ente et vignobles alternent avec les combes boisées et les pechs arides des portes du Quercy.
Difficulté moyenne
+33 5 53 66 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Montayral, dans les Combes de Bazérac et d’Escure
Orchards of plum trees of Ente and vineyards alternate with the wooded combs and arid pechs of the Quercy gates.
Deutsch : Montayral, dans les Combes de Bazérac et d’Escure
Obstgärten mit Pruniers d’Ente und Weinberge wechseln sich mit bewaldeten Kuppen und den trockenen Pechs am Tor zum Quercy ab.
Italiano :
Frutteti di prugne e vigneti si alternano a colline boscose e pechs aridi alle porte del Quercy.
Español : Montayral, dans les Combes de Bazérac et d’Escure
Los huertos de ciruelos y los viñedos se alternan con las colinas boscosas y los áridos pechs a las puertas del Quercy.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine