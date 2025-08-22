GR®652 de Montayral à Penne-d’Agenais Montayral Lot-et-Garonne

GR®652 de Montayral à Penne-d’Agenais A pieds Difficulté moyenne

Le Puy, Rocamadour, Gourdon le chemin de Compostelle entre en Lot-et-Garonne à Montayral, dans la vallée du Lot. Jusqu’à Penne d’Agenais, le paysage du Haut-Agenais s’ouvre sur des panoramas et dévoile la richesse de son patrimoine,comme la bastide de Tournon d’Agenais.

English : GR®652 de Montayral à Penne-d’Agenais

Le Puy, Rocamadour, Gourdon: the Way of Compostela enters Lot-et-Garonne at Montayral, in the Lot valley. As far as Penne d’Agenais, the landscape of the Haut-Agenais opens up on panoramas and reveals the richness of its heritage, such as the bastide of Tournon d’Agenais.

Deutsch : GR®652 de Montayral à Penne-d’Agenais

Le Puy, Rocamadour, Gourdon: Der Jakobsweg führt in Montayral im Tal des Lot in das Departement Lot-et-Garonne. Bis Penne d’Agenais öffnet sich die Landschaft des Haut-Agenais mit Panoramablicken und enthüllt den Reichtum seines Kulturerbes,wie die Bastide von Tournon d’Agenais.

Italiano :

Le Puy, Rocamadour, Gourdon: il Cammino di Compostela entra nel Lot-et-Garonne a Montayral, nella valle del Lot. Fino a Penne d’Agenais, il paesaggio dell’Haut-Agenais si apre a scorci panoramici e rivela la ricchezza del suo patrimonio, come la cittadina di Tournon d’Agenais.

Español : GR®652 de Montayral à Penne-d’Agenais

Le Puy, Rocamadour, Gourdon: el Camino de Compostela entra en Lot-et-Garonne en Montayral, en el valle del Lot. Hasta Penne d’Agenais, el paisaje del Haut-Agenais se abre a vistas panorámicas y revela la riqueza de su patrimonio, como la ciudad bastida de Tournon d’Agenais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-18 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine