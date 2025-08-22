Grand tour à remonter le temps Charavines Isère

Grand tour à remonter le temps

Grand tour à remonter le temps 230 rue des bains 38850 Charavines Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de l’Office de Tourisme de Charavines, vous partirez à la découverte de trois anciennes vallées glaciaires et de leurs paysages ruraux d’aujourd’hui marqués par une histoire millénaire. Utilisation recommandé d’un GPS (pas de balisage terrain).

+33 4 76 93 17 60

English :

Departing from the Charavines Tourist Office, you will set off to discover three ancient glacial valleys and their present day rural landscapes marked by a thousand-year-old history. Use of a GPS is recommended (no ground beaconing).

Deutsch :

Ausgehend vom Tourismusbüro in Charavines entdecken Sie drei ehemalige Gletschertäler und ihre heutigen, von einer tausendjährigen Geschichte geprägten Landschaften. Empfohlene Verwendung eines GPS-Geräts (keine Feldmarkierungen).

Italiano :

Partendo dall’Ufficio del Turismo di Charavines, scoprirete tre antiche valli glaciali e i loro paesaggi rurali segnati da una storia millenaria. Si raccomanda l’uso di un GPS (non ci sono marcatori di campo).

Español :

Partiendo de la Oficina de Turismo de Charavines, descubrirá tres antiguos valles glaciares y sus paisajes rurales marcados por una historia milenaria. Se recomienda el uso de un GPS (no hay marcadores de campo).

