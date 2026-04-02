Sentiers nautiques Charavines Isère

Sentiers nautiques

Sentiers nautiques 1100 route de Vers Ars 38850 Charavines Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Venez glisser et découvrir les sentiers nautiques créés par le YCGC ! Découvrez les richesses du lac d’une manière unique ! Une aventure sportive et nature pour petits et grands. Cette offre est labellisée Sentiers Nautiques par la Fédération Française.

https://ycgc.org/sentier-nautique/ +33 4 76 67 47 13

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English : Water trails

Come and discover the water trails created by the YCGC!

Deutsch :

Gleiten Sie über die vom YCGC geschaffenen Wasserwege und entdecken Sie sie! Entdecken Sie den Reichtum des Sees auf einzigartige Weise! Ein sportliches und naturnahes Abenteuer für Groß und Klein. Dieses Angebot ist vom französischen Verband mit dem Label Sentiers Nautiques (Wasserwege) ausgezeichnet.

Italiano :

Venite a scoprire i percorsi acquatici creati dallo YCGC! Scoprite le ricchezze del lago in un modo unico! Un’avventura sportiva e naturale per grandi e piccini. Questa offerta ha ottenuto il marchio Sentiers Nautiques dalla Federazione francese.

Español :

¡Venga a descubrir los senderos acuáticos creados por la YCGC! ¡Descubra las riquezas del lago de una manera única! Una aventura deportiva y natural para grandes y pequeños. Esta oferta ha obtenido la etiqueta Sentiers Nautiques de la Federación Francesa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-04 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme