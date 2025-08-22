Les hauts du Lac de Paladru Charavines Isère

Les hauts du Lac de Paladru

Les hauts du Lac de Paladru 230 rue des Bains 38850 Charavines Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de l’Office de Tourisme, ce circuit commence sur la rive Est par le Bois d’Amour, espace de loisirs aménagé au plus près de l’eau, sous les frondaisons… et se poursuit par un terrain très varié !

Activité accessible aux personnes de + de 1,55m.

https://tourisme.paysvoironnais.com/ +33 4 76 93 17 60

English :

Departing from the Tourist Office, this tour starts on the East bank by the Bois d’Amour, a leisure area set up as close as possible to the water, under the foliage… and continues on a very varied terrain!

Activity accessible to people over 1.55m.

Deutsch :

Vom Tourismusbüro aus beginnt dieser Rundgang am Ostufer mit dem Bois d’Amour, einem Freizeitbereich, der so nah wie möglich am Wasser und unter den Baumkronen angelegt wurde… und führt durch ein sehr abwechslungsreiches Gelände!

Diese Aktivität ist für Personen zugänglich, die größer als 1,55 m sind.

Italiano :

Partendo dall’Ufficio del Turismo, questo circuito inizia sulla riva est presso il Bois d’Amour, un’area di svago allestita il più vicino possibile all’acqua, sotto il fogliame, e prosegue attraverso un terreno molto vario!

Attività accessibile a persone di altezza superiore a 1,55 m.

Español :

Partiendo de la Oficina de Turismo, este circuito comienza en la orilla este junto al Bois d’Amour, una zona de ocio instalada lo más cerca posible del agua, bajo el follaje… ¡y continúa por un terreno muy variado!

Actividad accesible para personas de más de 1,55 m.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme