Le tour du lac de Paladru Charavines Isère

Le tour du lac de Paladru

Le tour du lac de Paladru 230, rue des Bains 38850 Charavines Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce grand tour du Lac de Paladru spécial vélo à assistance électrique, est proposé au départ de Charavines. Riche en découvertes du patrimoine, il offre des points de vue remarquables et permet de longer le lac sur sa rive est.

https://tourisme.paysvoironnais.com/ +33 4 76 93 17 60

English : Around Paladru Lake

This long trip around Paladru Lake from Charavines is ideal for Ebikes.

It explores a wealth of local heritage, visits the east bank of the lake and offers some remarkable views. The itinerary is in the process of being waymarked

Deutsch :

Diese große Tour um den Lac de Paladru, die speziell für Fahrräder mit Elektrounterstützung konzipiert wurde, beginnt in Charavines. Sie ist reich an Entdeckungen des Kulturerbes, bietet bemerkenswerte Aussichtspunkte und ermöglicht es, den See an seinem Ostufer entlang zu fahren.

Italiano :

Questo grande tour del Lago di Paladru, specialmente per le biciclette a pedalata assistita, parte da Charavines. Ricco di scoperte del patrimonio, offre punti panoramici notevoli e permette di costeggiare il lago sulla sua sponda orientale.

Español :

Este gran recorrido por el lago de Paladru, especial para bicicletas con asistencia eléctrica, comienza en Charavines. Rico en descubrimientos patrimoniales, ofrece notables miradores y permite recorrer el lago por su orilla oriental.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme