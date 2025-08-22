Grande boucle du Cap Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Grande boucle du Cap Couronne

Grande boucle du Cap Couronne Avenue O. Griscelli 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 360 Distance : 24500.0 Tarif :

Sur une distance de 24 km 500, la boucle de Cap Couronne située dans la partie sud de la commune de Martigues, vous fera découvrir un patrimoine naturel et historique exceptionnel.

+33 4 42 42 31 10

English :

Over a distance of 24 km 500, the Cap Couronne loop located in the southern part of the town of Martigues, will make you discover an exceptional natural and historical heritage.

Deutsch :

Auf einer Strecke von 24 km 500 lässt Sie die Cap Couronne-Schleife im südlichen Teil der Stadt Martigues ein außergewöhnliches natürliches und historisches Erbe entdecken.

Italiano :

Su una distanza di 24,500 km, il circuito di Cap Couronne, situato nella parte meridionale del comune di Martigues, vi permetterà di scoprire un patrimonio naturale e storico eccezionale.

Español :

En una distancia de 24 km 500, el circuito de Cap Couronne, ubicado en la parte sur de la ciudad de Martigues, le hará descubrir un patrimonio natural e histórico excepcional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-11 par Provence Tourisme