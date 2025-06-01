GS11 Le camp des Romains Saint-Mihiel Meuse

GS11 Le camp des Romains Saint-Mihiel Meuse vendredi 1 août 2025.

GS11 Le camp des Romains Adultes A pieds Facile

GS11 Le camp des Romains 55300 Saint-Mihiel Meuse Grand Est

Durée : 90 Distance : 6000.0 Tarif :

Randonnée à faire en famille au départ du centre-ville. Parcours varié, souvent ombragé sur une distance de 6 km pour un dénivelé de 154 m.

Après être passé dans le Vieux Bourg devant quelques bâtisses classées (ou inscrites) monuments historiques ou encore la Collégiale St Étienne abritant un sépulcre réputé de Ligier Richier, vous montez à droite devant le Café des Arcades, autrefois Auberge de la Couronne, permettant aux visiteurs au XVIème siècle d’y passer la nuit dans l’attente de la réouverture des Portes de la Ville au matin. Vous laissez sur votre gauche l’ancien Couvent des Minimes et le vieux lavoir, pour emprunter la route montant légèrement (ancienne route de Commercy / Route du Bois d’Ailly).

Suivez le fléchage à droite et profitez du point de vue sur les massifs boisés des Côtes de Meuse. Plus loin après l’aire d’envol des parapentes, vous admirerez le point de vue suivant sur la vallée Sud de la Meuse et ses villages. Vous contourner le Fort (interdit d’accès pour raisons de sécurité). Le fort tire son nom de son emplacement sur un ancien oppidum romain.

Profitez encore du superbe point de vue en direction du Nord, la vallée de la Meuse, la ville et en arrière-plan, celles qui constituent le blason de St Mihiel, les Roches ou Dames de Meuse vestiges de massifs coralliens.

Bonne balade.

Sentier balisé par La Grolle Sammielloise.

Facile

https://www.grolle-sammielloise.fr/ +33 6 52 95 04 65

English :

A family walk starting from the town centre. A varied route, often shaded, over a distance of 6 km with a difference in altitude of 154 m.

After passing through the Old Town, past a number of listed buildings and the Collegiate Church of St Etienne, which houses a famous sepulchre by Ligier Richier, you go up to the right in front of the Café des Arcades, formerly the Auberge de la Couronne, where visitors in the 16th century could spend the night while waiting for the city gates to reopen in the morning. You leave on your left the old Convent of the Minimes and the old wash house, to take the road going up slightly (old road of Commercy / Route du Bois d’Ailly)

Follow the signs to the right and enjoy the view of the wooded hills of the Côtes de Meuse. Further on, after the paraglider take-off area, you will admire the following viewpoint on the South Meuse valley and its villages. You will go around the Fort (forbidden for security reasons). The fort takes its name from its location on an ancient Roman oppidum

Take advantage of the superb viewpoint towards the North, the Meuse valley, the town and in the background, the rocks or Dames de Meuse, vestiges of coral massifs, which form the coat of arms of St Mihiel

Have a nice walk

Path marked out by La Grolle Sammielloise.

Deutsch :

Eine Wanderung für die ganze Familie, die im Stadtzentrum beginnt. Abwechslungsreiche, oft schattige Strecke über 6 km mit einem Höhenunterschied von 154 m.

Nachdem Sie in der Altstadt an einigen Gebäuden vorbeigekommen sind, die unter Denkmalschutz stehen (oder eingetragen sind), oder an der Stiftskirche St Étienne, die ein berühmtes Grab von Ligier Richier beherbergt, gehen Sie rechts am Café des Arcades vorbei, das früher die Auberge de la Couronne war, in der im 16. Jahrhundert Besucher übernachten konnten, bis die Stadttore am Morgen wieder geöffnet wurden. Sie lassen das ehemalige Minimes-Kloster und das alte Waschhaus zu Ihrer Linken liegen und nehmen die leicht ansteigende Straße (alte Route de Commercy / Route du Bois d’Ailly)

Folgen Sie der Beschilderung nach rechts und genießen Sie die Aussicht auf die bewaldeten Massive der Côtes de Meuse. Weiter hinter dem Startplatz für Gleitschirmflieger werden Sie den nächsten Aussichtspunkt auf das südliche Maastal und seine Dörfer bewundern können. Sie umrunden das Fort (der Zugang ist aus Sicherheitsgründen verboten). Das Fort hat seinen Namen von seiner Lage auf einem ehemaligen römischen Oppidum

Genießen Sie noch den herrlichen Ausblick in Richtung Norden auf das Maastal, die Stadt und im Hintergrund die Felsen, die das Wappen von St Mihiel bilden, die Roches oder Dames de Meuse, Überreste von Korallenmassiven

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Spaziergang

Markierter Pfad von La Grolle Sammielloise.

Italiano :

Una passeggiata per famiglie che parte dal centro città. Il percorso è vario e spesso ombreggiato su una distanza di 6 km con un dislivello di 154 m.

Dopo aver attraversato la Città Vecchia, passando davanti a numerosi edifici tutelati e alla Collegiata di St Etienne, che ospita un famoso sepolcro di Ligier Richier, si sale a destra davanti al Café des Arcades, ex Auberge de la Couronne, dove nel XVI secolo i visitatori potevano pernottare in attesa della riapertura delle porte della città al mattino. Si lascia l’ex Couvent des Minimes e il vecchio lavatoio sulla sinistra, per imboccare la strada che sale leggermente (la vecchia strada di Commercy / Route du Bois d’Ailly)

Seguite le indicazioni a destra e godetevi la vista sulle colline boscose della Côtes de Meuse. Più avanti, dopo l’area di decollo del parapendio, potrete ammirare il prossimo punto panoramico sulla valle meridionale della Mosa e i suoi villaggi. Passeggerete intorno al Forte (non è consentito per motivi di sicurezza). Il forte prende il nome dalla sua posizione su un antico oppidum romano

Approfittate del superbo punto di vista verso nord, la valle della Mosa, la città e, sullo sfondo, le rocce o Dames de Meuse, resti di massicci corallini

Buona passeggiata

Sentiero tracciato da La Grolle Sammielloise.

Español :

Un paseo familiar que parte del centro de la ciudad. El recorrido es variado y a menudo sombreado en una distancia de 6 km con un desnivel de 154 m.

Después de atravesar el casco antiguo, pasando por varios edificios protegidos y la Colegiata de St Etienne, que alberga un famoso sepulcro de Ligier Richier, se sube a la derecha frente al Café des Arcades, antiguo Auberge de la Couronne, donde los visitantes del siglo XVI podían pasar la noche mientras esperaban a que las puertas de la ciudad volvieran a abrirse por la mañana. Dejará el antiguo Couvent des Minimes y el antiguo lavadero a su izquierda, para tomar la carretera que sube ligeramente (la antigua carretera de Commercy / Route du Bois d’Ailly)

Siga las indicaciones a la derecha y disfrute de la vista de las colinas boscosas de las Côtes de Meuse. Más adelante, después de la zona de despegue del parapente, podrá admirar el siguiente mirador sobre el valle sur del Mosa y sus pueblos. Caminará alrededor del Fuerte (no está permitido por razones de seguridad). El fuerte toma su nombre de su ubicación en un antiguo oppidum romano

Aproveche el magnífico mirador hacia el norte, el valle del Mosa, la ciudad y, al fondo, las rocas o Dames de Meuse, restos de macizos coralinos

Que tengas un buen paseo

Camino marcado por La Grolle Sammielloise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-19 par Système d’information touristique Lorrain