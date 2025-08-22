GS3 Marsoupe-Valbois Saint-Mihiel Meuse

GS3 Marsoupe-Valbois Adultes A pieds Difficulté moyenne

GS3 Marsoupe-Valbois 55300 Saint-Mihiel Meuse Grand Est

Durée : 315 Distance : 20500.0 Tarif :

Très belle randonnée au départ du centre-ville. Parcours la plupart du temps ombragé sur une distance de 20,5 km pour un dénivelé de 310 m.

Après être passé dans le Vieux Bourg devant quelques bâtisses classées (ou inscrites) monuments historiques ou encore la Collégiale St Étienne abritant un sépulcre réputé de Ligier Richier ou encore un lavoir ancien, la randonnée vous emmène sur un agréable parcours champêtre en grande partie ombragé. Il ne présente pas de difficultés particulières hormis quelques pentes accentuées. Il va vous conduire à la découverte de sources, des fontaines, menhir, points de vue et chapelle.

A l’aller, sur le point le plus haut de cette randonnée, vous passerez devant le mégalithe (menhir) de la Damechonne ou encore Dame Schone (période du Néolithique 1800 av JC) dont l’origine du nom germanique, Dame Schone ou plus simplement schoene , qui se traduit par Belle Dame , est inconnue. A priori très ancien, est-il à rapprocher du fait que les Duchés de Lorraine et de Bar furent des Etats appartenant au Saint-Empire Romain Germanique ? L’allemand y fut donc une langue naturellement utilisée.

Le terme de belle dame est à rapprocher aux croyances des fées. Les fées sont en effet très communes en Lorraine et faisaient suite aux Fata , des déesses celtiques.

Des soldats allemands y gravèrent des inscriptions et des croix de fer durant la Grande Guerre. On peut ainsi lire sur le menhir Mit Gott für Vaterland 1914-1915 souligné de deux palmes.

Vous traverserez le village de Varvinay, composante de la commune de Valbois, résidence d’un sculpteur meusien à l’entrée du village.

L’ancien lavoir du village mérite un arrêt.

Sur le retour, vous passerez à proximité de la Chapelle de la Vierge des Prés, ancien lieu de pèlerinage et dont l’eau de sa source, guérit dit on les maladies des yeux.

Bonne randonnée

Sentier balisé par La Grolle Sammielloise.

Difficulté moyenne

English :

Beautiful hike departing from the town center. Most of the route is shaded and covers a distance of 20.5 km, with an ascent of 310 m.

After passing a number of listed (or registered) buildings in the Vieux Bourg, the Collégiale St Étienne with its famous sepulchre by Ligier Richier, and an old wash-house, the hike takes you on a pleasant, mostly shady country trail. It presents no particular difficulties apart from a few steep slopes. You’ll discover springs, fountains, menhirs, viewpoints and a chapel.

On the way out, at the highest point of this hike, you’ll pass the megalith (menhir) of Dame Schone (Neolithic period, 1800 BC). The origin of its Germanic name, Dame Schone or simply schoene , which translates as Beautiful Lady , is unknown. A priori very old, is it related to the fact that the Duchies of Lorraine and Bar were states belonging to the Holy Roman Germanic Empire? German was therefore a natural language of the Duchy.

The term beautiful lady can be traced back to fairy beliefs. Fairies are very common in Lorraine, and followed on from the Fata , Celtic goddesses.

German soldiers engraved inscriptions and iron crosses on the menhirs during the Great War. The menhir reads Mit Gott für Vaterland 1914-1915 , underlined by two palm leaves.

You pass through the village of Varvinay, part of the commune of Valbois, home to a Meuse sculptor at the entrance to the village.

The village?s old wash-house is well worth a stop.

On the way back, you’ll pass by the Chapelle de la Vierge des Prés, an ancient place of pilgrimage whose spring water is said to cure eye diseases.

Enjoy your hike

Trail marked by La Grolle Sammielloise.

Deutsch :

Sehr schöne Wanderung vom Stadtzentrum aus. Meist schattige Strecke über eine Distanz von 20,5 km mit einem Höhenunterschied von 310 m.

Nachdem Sie in der Altstadt an einigen Gebäuden vorbeigekommen sind, die als historische Denkmäler klassifiziert (oder eingetragen) sind, oder an der Stiftskirche St Étienne, die ein berühmtes Grab von Ligier Richier beherbergt, oder an einem alten Waschhaus, führt Sie die Wanderung auf eine angenehme ländliche Strecke, die größtenteils schattig ist. Er weist keine besonderen Schwierigkeiten auf, abgesehen von einigen starken Steigungen. Der Weg führt Sie zu Quellen, Brunnen, Menhiren, Aussichtspunkten und einer Kapelle.

Auf dem Hinweg, am höchsten Punkt dieser Wanderung, kommen Sie an dem Megalith (Menhir) Damechonne oder auch Dame Schone (Jungsteinzeit 1800 v. Chr.) vorbei, dessen Ursprung des germanischen Namens Dame Schone oder einfacher schoene , was mit Schöne Dame übersetzt wird, unbekannt ist. Das Wort Schone ist auf den ersten Blick sehr alt und hängt mit der Tatsache zusammen, dass die Herzogtümer Lothringen und Bar zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehörten Deutsch war also eine natürliche Sprache, die dort verwendet wurde.

Der Begriff belle dame (schöne Dame) wird mit dem Glauben an Feen in Verbindung gebracht. Feen sind in Lothringen sehr verbreitet und folgten auf die Fata , die keltischen Göttinnen.

Deutsche Soldaten ritzten während des Ersten Weltkriegs Inschriften und Eiserne Kreuze in den Stein. So kann man auf dem Menhir lesen: Mit Gott für Vaterland 1914-1915 , unterstrichen von zwei Palmen.

Sie durchqueren das Dorf Varvinay, das zur Gemeinde Valbois gehört. Am Dorfeingang steht der Wohnsitz eines Bildhauers aus der Maas.

Das alte Waschhaus des Dorfes ist einen Halt wert.

Auf dem Rückweg kommen Sie an der Kapelle der Jungfrau von Wiesen vorbei, einem alten Pilgerort, dessen Quellwasser angeblich Augenkrankheiten heilt.

Gute Wanderung

Markiert von La Grolle Sammielloise.

Italiano :

Una bella passeggiata che parte dal centro della città. Il percorso, per la maggior parte all’ombra, copre una distanza di 20,5 km con una salita di 310 m.

Dopo aver attraversato la Città Vecchia, passando accanto ad alcuni edifici classificati (o registrati) come monumenti storici, alla Collegiata di St Etienne con il famoso sepolcro di Ligier Richier e a un antico lavatoio, la passeggiata si snoda su un piacevole sentiero di campagna, per lo più ombreggiato. Non ci sono particolari difficoltà, a parte qualche pendenza. Si scoprono sorgenti, fontane, menhir, punti panoramici e una cappella.

All’uscita, nel punto più alto di questa passeggiata, passerete davanti al megalite (menhir) di Damechonne o Dame Schone (periodo neolitico, 1800 a.C.), di cui non si conosce l’origine del nome germanico Dame Schone o più semplicemente schoene , che si traduce come Bella Signora . A priori molto antica, è forse legata al fatto che i ducati di Lorena e Bar erano Stati appartenenti al Sacro Romano Impero Germanico? Il tedesco era quindi una lingua naturale.

Il termine bella signora può essere ricondotto alla credenza nelle fate. Le fate sono molto diffuse in Lorena e sono state il successore delle Fata , dee celtiche.

I soldati tedeschi incisero iscrizioni e croci di ferro sui menhir durante la Grande Guerra. Sul menhir si legge Mit Gott für Vaterland 1914-1915 , sottolineato da due foglie di palma.

Si attraversa il villaggio di Varvinay, parte del comune di Valbois, all’ingresso del quale si trova la casa di uno scultore della Mosa.

L’antico lavatoio del villaggio merita una sosta.

Sulla via del ritorno, passerete dalla Chapelle de la Vierge des Prés, un antico luogo di pellegrinaggio la cui acqua sorgiva si dice curi le malattie degli occhi.

Godetevi la vostra passeggiata

Sentiero segnalato da La Grolle Sammielloise.

Español :

Un hermoso paseo que parte del centro de la ciudad. La mayor parte del recorrido está a la sombra y cubre una distancia de 20,5 km con un ascenso de 310 m.

Después de atravesar el casco antiguo, pasar por varios edificios declarados monumentos históricos, la Colegiata de St Etienne con su famoso sepulcro de Ligier Richier y un antiguo lavadero, el paseo discurre por un agradable sendero campestre, casi siempre sombreado. No hay dificultades particulares, salvo algunas pendientes pronunciadas. Descubrirá manantiales, fuentes, menhires, miradores y una capilla.

A la salida, en el punto más alto de este paseo, pasará por el megalito (menhir) de Damechonne o Dame Schone (periodo neolítico, 1800 a.C.), cuyo origen de nombre germánico, Dame Schone o más simplemente schoene , que se traduce por Bella Dama , es desconocido. A priori muy antiguo, ¿está relacionado con el hecho de que los Ducados de Lorena y Bar eran Estados pertenecientes al Sacro Imperio Romano Germánico? El alemán era, por tanto, una lengua natural.

El término bella dama se remonta a la creencia en las hadas. Las hadas son muy comunes en Lorena y eran las sucesoras de las Fata , diosas celtas.

Los soldados alemanes grabaron inscripciones y cruces de hierro en los menhires durante la Gran Guerra. En el menhir se lee Mit Gott für Vaterland 1914-1915 , subrayado por dos hojas de palmera.

Pasará por el pueblo de Varvinay, perteneciente al municipio de Valbois, donde se encuentra la casa de un escultor del Mosa a la entrada del pueblo.

Merece la pena detenerse en el antiguo lavadero del pueblo.

De regreso, pasará por la Chapelle de la Vierge des Prés, antiguo lugar de peregrinación cuya agua de manantial cura las enfermedades oculares.

Disfrute del paseo

Sendero señalizado por La Grolle Sammielloise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain