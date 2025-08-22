GS4 La Pitancerie Saint-Mihiel Meuse
GS4 La Pitancerie Saint-Mihiel Meuse vendredi 1 mai 2026.
GS4 La Pitancerie Adultes A pieds Facile
GS4 La Pitancerie 55300 Saint-Mihiel Meuse Grand Est
Durée : 240 Distance : 16000.0 Tarif :
Cette randonnée de 16 km vous conduit après un petit passage en ville par l’ancienne Mairie vers la sortie de la Ville. En grande partie en forêt, elle ravira les amoureux de la nature. Une sente en montée vous amène à l’entrée de la promenade des Capucins. Ce site, à l’origine réservé aux moines capucins du prieuré Saint Blaise qui occupait le site, a été inscrit en 1947. Faire la boucle promenade haute puis promenade basse en profitant du point de vue sur Saint-Mihiel au belvédère et des magnifiques tilleuls. Vous revenez vers l’entrée et poursuivez le périple.
Peu après l’entrée en forêt, légèrement en marge du parcours, une borne sur laquelle est gravée une crosse. Elle matérialise la limite de la forêt de la Pitancerie. Les revenus tirés de l’exploitation de cette forêt permettaient aux moines de se nourrir (Faire pitance). Le parcours serpente en forêt, notamment par un large chemin forestier appelé tranchée (tranchée des Capucins).
Puis des vestiges de la Grande Guerre, plusieurs pierres tombales rappellent que des soldats y furent ensevelis avant qu’ils soient transférés dans un cimetière militaire. Après un point de vue sur le village de Senonville, une pente accentuée vous conduira après le franchissement de la D901 vers la Tranchée de Buxières. Profitez alors du passage à proximité pour aller voir un monument vestige artistique de la 1ère guerre mondiale le monument du Lion.
Après avoir rejoint plus tard le Chemin de Cugnot, vous plongerez dans un Vallon assez prononcé. Au bas, une source captée. Puis en sortie de forêt, la Fontaine du Rondeau et plus loin une petite chapelle, la Vierge des Prés, ancien lieu de pèlerinage dont l’eau, dit-on possède la vertu de guérir les maladies des yeux. Le retour dans la ville vous ramène au point de départ, non sans passer devant quelques jolies bâtisses classées par les Monuments historiques.
Sentier balisé par La Grolle Sammielloise.
English :
This 16 km hike takes you past the old town hall to the edge of town. Largely wooded, it will delight nature lovers. An uphill path leads to the entrance to the Promenade des Capucins. This site, originally reserved for the Capuchin monks of the Saint Blaise priory who occupied the site, was listed in 1947. Follow the loop from the upper promenade to the lower promenade, taking in the view of Saint-Mihiel from the belvedere and the magnificent lime trees. Return to the entrance and continue your tour.
Shortly after entering the forest, slightly to the side of the path, you’ll see a milestone with a crozier engraved on it. It marks the boundary of the Pitancerie forest. The monks used the income from this forest to feed themselves (Faire pitance). The route winds through the forest, including a wide forest path known as a tranchée (Capuchin trench).
Then there are vestiges of the Great War, with several tombstones reminding us that soldiers were buried here before being transferred to a military cemetery. After a view of the village of Senonville, a steep slope takes you over the D901 to the Tranchée de Buxières. Take advantage of the passageway to visit the Lion Monument, an artistic vestige of the 1st World War.
After joining the Chemin de Cugnot, you plunge into a steep Vallon. At the bottom, a tapped spring. Then, as you leave the forest, you come to the Fontaine du Rondeau and, further on, a small chapel, the Vierge des Prés, an ancient place of pilgrimage whose water is said to have the virtue of curing eye diseases. The return journey through the town takes you back to your starting point, passing a number of attractive buildings listed by the Monuments Historiques.
Trail marked by La Grolle Sammielloise.
Deutsch :
Diese 16 km lange Wanderung führt Sie nach einem kurzen Abstecher in die Stadt am alten Rathaus vorbei zum Ausgang der Stadt. Da sie größtenteils durch den Wald führt, wird sie Naturliebhaber begeistern. Ein ansteigender Pfad führt Sie zum Eingang der Promenade des Capucins. Dieser Ort, der ursprünglich den Kapuzinermönchen des Priorats Saint Blaise vorbehalten war, die das Gelände bewohnten, wurde 1947 in die Liste der geschützten Orte aufgenommen. Gehen Sie den Rundweg obere Promenade und dann untere Promenade und genießen Sie den Ausblick auf Saint-Mihiel vom Aussichtspunkt und die wunderschönen Linden. Sie kehren zum Eingang zurück und setzen den Rundgang fort.
Kurz nach dem Eingang in den Wald, etwas am Rand des Weges, steht ein Grenzstein, auf dem ein Krummstab eingemeißelt ist. Er materialisiert die Grenze des Waldes von La Pitancerie. Die Einkünfte aus der Nutzung dieses Waldes dienten den Mönchen als Nahrung (Faire pitance). Der Weg schlängelt sich durch den Wald, insbesondere durch einen breiten Waldweg, der als Schützengraben (tranchée des Capucins) bezeichnet wird.
Dann folgen Überreste aus dem Ersten Weltkrieg. Mehrere Grabsteine erinnern daran, dass hier Soldaten begraben wurden, bevor sie auf einen Militärfriedhof verlegt wurden. Nach einem Aussichtspunkt mit Blick auf das Dorf Senonville führt Sie ein steiler Hang nach Überquerung der D901 zum Schützengraben von Buxières. Nutzen Sie die nahegelegene Passage, um sich ein künstlerisches Relikt aus dem Ersten Weltkrieg anzusehen: das Löwendenkmal.
Nachdem Sie später auf den Chemin de Cugnot gestoßen sind, tauchen Sie in ein ziemlich ausgeprägtes Vallon ein. Unten befindet sich eine gefasste Quelle. Am Ende des Waldes befindet sich die Fontaine du Rondeau und weiter hinten eine kleine Kapelle, die Vierge des Prés, ein alter Wallfahrtsort, dessen Wasser angeblich Augenkrankheiten heilen kann. Der Rückweg durch die Stadt führt Sie zurück zum Ausgangspunkt, nicht ohne an einigen hübschen Gebäuden vorbeizukommen, die unter Denkmalschutz stehen.
Markierter Pfad von La Grolle Sammielloise.
Italiano :
Questa passeggiata di 16 km passa davanti al vecchio municipio e arriva fino alla periferia della città. La maggior parte del percorso attraversa i boschi, una delizia per gli amanti della natura. Un sentiero in salita conduce all’ingresso della Promenade des Capucins. Questo sito, originariamente riservato ai monaci cappuccini del priorato di Saint-Blaise che lo occupavano, è stato classificato nel 1947. Seguite l’anello dalla passeggiata superiore a quella inferiore, ammirando la vista di Saint-Mihiel dal belvedere e i magnifici tigli. Tornare all’ingresso e continuare la passeggiata.
Poco dopo l’ingresso nel bosco, leggermente a lato del sentiero, si trova un cippo di confine con inciso un pastorale. Esso segna il confine della foresta di Pitancerie. I monaci utilizzavano i proventi di questa foresta per nutrirsi (Faire pitance). Il percorso si snoda nella foresta, in particolare lungo un ampio sentiero forestale noto come trincea (tranchée des Capucins).
Ci sono poi le vestigia della Grande Guerra, con diverse lapidi che ricordano che i soldati sono stati sepolti qui prima di essere trasferiti in un cimitero militare. Dopo una vista sul villaggio di Senonville, una ripida salita conduce alla Tranchée de Buxières attraverso la D901. Approfittate del passaggio nelle vicinanze per visitare il Monumento del Leone, una reliquia artistica della Prima Guerra Mondiale.
Dopo aver imboccato il Chemin de Cugnot, ci si immerge in una valle piuttosto ripida. In fondo si trova una sorgente spillata. Poi, uscendo dalla foresta, si incontra la Fontaine du Rondeau e, più avanti, una piccola cappella, la Vierge des Prés, antico luogo di pellegrinaggio la cui acqua si dice abbia la virtù di curare le malattie degli occhi. Il percorso di ritorno attraverso la città vi riporta al punto di partenza, passando davanti a una serie di graziosi edifici tutelati dai Monuments Historiques.
Sentiero segnalato da La Grolle Sammielloise.
Español :
Este paseo de 16 km le llevará desde el antiguo ayuntamiento hasta las afueras de la ciudad. La mayor parte del recorrido transcurre por bosques, una delicia para los amantes de la naturaleza. Un sendero cuesta arriba le llevará a la entrada del Paseo de los Capuchinos. Este lugar, originalmente reservado a los monjes capuchinos del priorato de San Blas que lo ocupaban, fue declarado monumento en 1947. Siga el bucle desde el paseo superior hasta el paseo inferior, contemplando la vista de Saint-Mihiel desde el mirador y los magníficos tilos. Vuelva a la entrada y continúe el paseo.
Poco después de entrar en el bosque, ligeramente a un lado del camino, verá un mojón con un báculo grabado. Marca el límite del bosque de Pitancerie. Los monjes utilizaban los ingresos de este bosque para alimentarse (Faire pitance). La ruta serpentea por el bosque, en particular por un ancho camino forestal conocido como trinchera (tranchée des Capucins).
A continuación, encontramos vestigios de la Gran Guerra, con varias lápidas que recuerdan que aquí se enterraba a los soldados antes de trasladarlos a un cementerio militar. Tras una vista del pueblo de Senonville, una empinada cuesta le lleva por la D901 hasta la Tranchée de Buxières. Aproveche el paso cercano para visitar el Monumento al León, reliquia artística de la 1ª Guerra Mundial.
Tras incorporarse al Chemin de Cugnot, se sumergirá en un valle bastante escarpado. En el fondo hay un manantial explotado. A continuación, al salir del bosque, llegará a la Fontaine du Rondeau y, más adelante, a una pequeña capilla, la Vierge des Prés, antiguo lugar de peregrinación a cuya agua se atribuye la virtud de curar las enfermedades oculares. El recorrido de vuelta por la ciudad le llevará al punto de partida, pasando por varios bonitos edificios declarados Monumentos Históricos.
Sendero señalizado por La Grolle Sammielloise.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain