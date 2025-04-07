GS6 Les 7 bornes Les 7 chênes Saint-Mihiel Meuse

GS6 Les 7 bornes Les 7 chênes Saint-Mihiel Meuse vendredi 1 août 2025.

GS6 Les 7 bornes Les 7 chênes Adultes A pieds Difficulté moyenne

GS6 Les 7 bornes Les 7 chênes 55300 Saint-Mihiel Meuse Grand Est

Durée : 330 Distance : 21500.0 Tarif :

Cette randonnée vous offre un parcours varié peu difficile de 21,5 km au départ de la Base de Plein Air. Il vous entraîne après la sortie de la ville, entre plaines collines, en partie ombragé en forêt. Cette randonnée tire son nom de curiosités que vous allez rencontrer, entre autres

– des bornes, portant différents signes attribués à des ordres religieux et marquaient vraisemblablement les limites d’intervention des différentes abbayes. L’une est encore bien visible (sigle des Prémontrés), les 6 autres sont cachées en forêt.

– Une surprenante cépée de 7 chênes.

Vous passerez devant un observatoire astronomique.

Profitez du magnifique point de vue qui s’offre à vous sur quasiment 300 °.

Sentier balisé par La Grolle Sammielloise.

Difficulté moyenne

English :

This 21.5 km hike starts from the Base de Plein Air. It takes you past the city limits, through rolling plains and partly shaded forest. This hike takes its name from the curiosities you’ll come across, including

– boundary stones, bearing various signs attributed to religious orders and probably marking the limits of intervention of the various abbeys. One is still clearly visible (the Prémontrés sign), while the other 6 are hidden in the forest.

– A surprising stand of 7 oak trees.

You’ll pass an astronomical observatory.

Enjoy the magnificent 300° view.

Trail signposted by La Grolle Sammielloise.

Deutsch :

Diese Wanderung bietet Ihnen eine abwechslungsreiche, wenig schwierige Strecke von 21,5 km, die an der Base de Plein Air beginnt. Sie führt Sie nach dem Verlassen der Stadt zwischen flachen Hügeln, teilweise schattig im Wald. Diese Wanderung hat ihren Namen von den Sehenswürdigkeiten, auf die Sie unter anderem stoßen werden:

– grenzsteine, die verschiedene Zeichen tragen, die religiösen Orden zugeschrieben werden und wahrscheinlich die Grenzen des Wirkungsbereichs der verschiedenen Abteien markierten. Einer ist noch gut sichtbar (Signet der Prémontrés), die anderen sechs sind im Wald versteckt.

– Ein überraschender Baumstumpf aus sieben Eichen.

Sie kommen an einem astronomischen Observatorium vorbei.

Genießen Sie den herrlichen Ausblick, der sich Ihnen über fast 300 ° bietet.

Von La Grolle Sammielloise markierter Pfad.

Italiano :

Questa passeggiata di 21,5 km, che parte dalla Base de Plein Air, offre un percorso vario e non troppo faticoso. Si costeggia la periferia della città, tra pianure ondulate, in parte ombreggiate da boschi. Questa passeggiata prende il nome dalle curiosità che si incontrano, tra cui

– cippi di confine, recanti vari segni attribuiti agli ordini religiosi e che probabilmente segnavano i limiti di intervento delle varie abbazie. Uno è ancora ben visibile (il segno di Prémontrés), mentre gli altri 6 sono nascosti nella foresta.

– Un sorprendente gruppo di 7 querce.

Si passa davanti a un osservatorio astronomico.

Godetevi la magnifica vista a 300°.

Sentiero segnalato da La Grolle Sammielloise.

Español :

Este paseo de 21,5 km, que comienza en la Base de Plein Air, ofrece un recorrido variado y no demasiado agotador. Pasa por las afueras de la ciudad, entre llanuras onduladas, en parte sombreadas por el bosque. Este paseo toma su nombre de las curiosidades que encontrará, entre ellas

– los mojones, con diversos signos atribuidos a órdenes religiosas y que probablemente marcaban los límites de intervención de las distintas abadías. Una de ellas es aún visible (la señal de Prémontrés), mientras que las otras 6 están ocultas en el bosque.

– Un sorprendente grupo de 7 robles.

Pasará por delante de un observatorio astronómico.

Disfrute de una magnífica vista de 300°.

Sendero señalizado por La Grolle Sammielloise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain