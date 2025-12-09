Gustave à bicyclette Ornans Doubs
Gustave à bicyclette Ornans Doubs vendredi 1 mai 2026.
Gustave à bicyclette A pieds Difficile
Gustave à bicyclette Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 30510.0 Tarif :
Enfourchez votre vélo pour relier le Musée à la ferme de Courbet, découvrez les paysages de la vallée qui ont nourri l’inspiration du peintre et profitez d’une pause culturelle lors d’une visite de la ferme.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/4355
English :
Ride your bike from the Museum to Courbet?s farm, discover the landscapes of the valley that inspired the painter and enjoy a cultural break on a tour of the farm.
Deutsch :
Fahren Sie mit dem Fahrrad vom Museum zum Courbet-Bauernhof, entdecken Sie die Landschaft des Tals, die den Maler inspirierte, und genießen Sie eine kulturelle Pause bei einem Besuch auf dem Bauernhof.
Italiano :
Partite dal Museo per raggiungere la fattoria di Courbet, scoprite i paesaggi della valle che hanno ispirato il pittore e godetevi una pausa culturale con un tour della fattoria.
Español :
Pedalee desde el Museo hasta la granja de Courbet, descubra los paisajes del valle que inspiraron al pintor y disfrute de una pausa cultural en una visita a la granja.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data