Gustave à bicyclette Ornans Doubs

Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Enfourchez votre vélo pour relier le Musée à la ferme de Courbet, découvrez les paysages de la vallée qui ont nourri l’inspiration du peintre et profitez d’une pause culturelle lors d’une visite de la ferme.

English :

Ride your bike from the Museum to Courbet?s farm, discover the landscapes of the valley that inspired the painter and enjoy a cultural break on a tour of the farm.

Deutsch :

Fahren Sie mit dem Fahrrad vom Museum zum Courbet-Bauernhof, entdecken Sie die Landschaft des Tals, die den Maler inspirierte, und genießen Sie eine kulturelle Pause bei einem Besuch auf dem Bauernhof.

Italiano :

Partite dal Museo per raggiungere la fattoria di Courbet, scoprite i paesaggi della valle che hanno ispirato il pittore e godetevi una pausa culturale con un tour della fattoria.

Español :

Pedalee desde el Museo hasta la granja de Courbet, descubra los paisajes del valle que inspiraron al pintor y disfrute de una pausa cultural en una visita a la granja.

