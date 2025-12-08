Halte fluviale (capitainerie) de Revin Revin Ardennes

Halte fluviale (capitainerie) de Revin

Pavillon bleu Halte fluviale (capitainerie) de Revin Avenue Jean Baptiste Clément 08500 Revin Ardennes Grand Est

* Capitainerie * Pavillon bleu* Alimentation en eau* Alimentation en électricité* Toilettes Les plaisanciers peuvent également profiter des promenades et des commodités du parc de Rocheteau (aire de jeux pour les enfants et court de tennis, magasin de produits locaux…). Informations pratiques de la saison prochaine bientôt en ligne. Les prix pour 2026 n’ont pas encore été votés les prix 2025 sont mentionnés.

http://www.ville-revin.fr/ +33 6 07 05 74 01

English :

* Capitainerie * Blue Flag* Water supply* Electricity supply* Toilets Boaters can also enjoy the walks and amenities of Rocheteau Park (children’s playground and tennis court, local produce store…). Practical information for next season coming soon. Prices for 2026 have not yet been voted 2025 prices are mentioned.

Deutsch :

* Hafenmeisterei * Blaue Flagge* Wasserversorgung* Stromversorgung* Toiletten Segler können auch die Spaziergänge und Annehmlichkeiten des Parc de Rocheteau genießen (Kinderspielplatz und Tennisplatz, Geschäft mit lokalen Produkten…). Praktische Informationen für die nächste Saison bald online. Über die Preise für 2026 wurde noch nicht abgestimmt die Preise für 2025 werden erwähnt.

Italiano :

* Capitaneria di porto * Bandiera blu* Approvvigionamento idrico* Approvvigionamento elettrico* Servizi igienici I diportisti possono anche approfittare delle passeggiate e dei servizi del parco di Rocheteau (area giochi per bambini e campo da tennis, negozio di prodotti locali, ecc.) Informazioni pratiche per la prossima stagione presto online. I prezzi per il 2026 non sono ancora stati votati quelli per il 2025 sono indicati.

Español :

* Capitanía del puerto * Bandera azul* Suministro de agua* Suministro de electricidad* Aseos Los navegantes también pueden disfrutar de los paseos y servicios del Parque Rocheteau (zona de juegos infantiles y pista de tenis, tienda de productos locales, etc.). Información práctica para la próxima temporada próximamente en línea. Los precios para 2026 aún no se han votado se mencionan los precios para 2025.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-14 par Ardennes Tourisme