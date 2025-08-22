Itinéraire découverte Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Itinéraire découverte Adultes A pieds Facile

Itinéraire découverte 5 Rue Karquel 54370 Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Einville-au-Jard est une bourgade très ancienne, située sur l’axe Lyon Cologne à l’époque romaine. Plus tard, ce fut un lieu prisé des Ducs de Lorraine, un village fortifié. Stanislas Leszczynski y fait construit un magnifique château au cœur de village, certains vestiges subsistent encore. Son patrimoine naturel est riche, bois, forêt, rivière. son patrimoine industriel lié à l’exploitation du sel, à l’activité agricole, à la meunerie, à la brasserie, est important. Einville-au-Jard mérite d’être découvert.

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Einville-au-Jard is a very old town, located on the Lyon Cologne axis in Roman times. Later, it was a popular place for the Dukes of Lorraine, a fortified village. Stanislas Leszczynski had a magnificent castle built there in the heart of the village, some vestiges still remain. Its natural heritage is rich, wood, forest, river. Its industrial heritage related to the exploitation of salt, agricultural activity, milling, brewing, is important. Einville-au-Jard deserves to be discovered.

Deutsch :

Einville-au-Jard ist eine sehr alte Ortschaft, die zur Römerzeit auf der Achse Lyon Köln lag. Später war es ein beliebter Ort der Herzöge von Lothringen und ein befestigtes Dorf. Stanislas Leszczynski ließ hier ein prächtiges Schloss im Herzen des Dorfes errichten, von dem noch einige Überreste erhalten sind. Sein Naturerbe ist reich an Wäldern, Forsten und Flüssen. Sein industrielles Erbe, das mit der Salzgewinnung, der Landwirtschaft, der Müllerei und der Brauerei zusammenhängt, ist bedeutend. Einville-au-Jard verdient es, entdeckt zu werden.

Italiano :

Einville-au-Jard è un villaggio molto antico, situato sull’asse Lione-Colonia in epoca romana. In seguito, fu un luogo popolare per i duchi di Lorena, un villaggio fortificato. Stanislas Leszczynski fece costruire un magnifico castello nel cuore del villaggio, di cui rimangono alcuni resti. Ricco è il patrimonio naturale, con boschi, foreste e un fiume; importante è il patrimonio industriale, legato allo sfruttamento del sale, all’attività agricola, alla molitura e alla produzione di birra. Einville-au-Jard è da scoprire.

Español :

Einville-au-Jard es un pueblo muy antiguo, situado en el eje Lyon-Colonia en la época romana. Más tarde, fue un lugar popular para los duques de Lorena, un pueblo fortificado. Stanislas Leszczynski mandó construir un magnífico castillo en el corazón del pueblo, del que aún quedan algunos restos. Su patrimonio natural es rico, con bosques, selvas y un río. Su patrimonio industrial, vinculado a la explotación de la sal, la actividad agrícola, la molinería y la fabricación de cerveza, es importante. Merece la pena descubrir Einville-au-Jard.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Système d’information touristique Lorrain