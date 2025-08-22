Les premiers combats du corps expéditionnaire américain en France octobre novembre 1917 Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Les premiers combats du corps expéditionnaire américain en France octobre novembre 1917 Adultes A pieds Difficulté moyenne

Les premiers combats du corps expéditionnaire américain en France octobre novembre 1917 7 Place de la Fontaine 54370 Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 29000.0 Tarif :

Les 3, 4 et 5 novembre 2017, le centenaire de l’intervention américaine et de la mort des premiers soldats américains sur le sol de France, au Pays du Sânon, a été commémoré par des cérémonies et des manifestations. Leur succès a été tel que s’est manifesté le désir de pérenniser l’hommage rendu sous la forme d’un parcours de la mémoire.

Ce parcours a pour dessein de guider les visiteurs français et américains dans leur démarche du souvenir. Il consiste en une boucle partant d’Einville-au-Jard passant par Valhey, Bathelemont, Bures, Réchicourt-la-Petite, Arracourt et revenant à Einville, mêlant ainsi les traces de la première guerre mondiale à celles de la deuxième guerre.

Difficulté moyenne

+33 3 83 72 05 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On November 3, 4 and 5, 2017, the centennial of the American intervention and the death of the first American soldiers on French soil, in the Pays du Sânon, was commemorated by ceremonies and events. They were so successful that the desire to perpetuate the tribute paid in the form of a memorial trail was expressed

This route is intended to guide French and American visitors in their remembrance. It consists of a loop starting in Einville-au-Jard, passing through Valhey, Bathelemont, Bures, Réchicourt-la-Petite, Arracourt and returning to Einville, thus mixing the traces of the First World War with those of the Second.

Deutsch :

Am 3., 4. und 5. November 2017 wurde der 100. Jahrestag der amerikanischen Intervention und des Todes der ersten amerikanischen Soldaten auf französischem Boden im Pays du Sânon mit Zeremonien und Veranstaltungen begangen. Ihr Erfolg war so groß, dass der Wunsch entstand, die Ehrung in Form eines Erinnerungsparcours dauerhaft zu verankern

Dieser Weg soll französische und amerikanische Besucher auf ihrem Weg der Erinnerung begleiten. Er besteht aus einer Schleife von Einville-au-Jard über Valhey, Bathelemont, Bures, Réchicourt-la-Petite, Arracourt und zurück nach Einville, wodurch sich die Spuren des Ersten Weltkriegs mit denen des Zweiten Weltkriegs vermischen.

Italiano :

Il 3, 4 e 5 novembre 2017, il centenario dell’intervento americano e della morte dei primi soldati americani sul suolo francese, nel Pays du Sânon, è stato commemorato con cerimonie ed eventi. Il successo è stato tale che è stato espresso il desiderio di perpetuare il tributo pagato sotto forma di un sentiero della memoria

Questo percorso ha lo scopo di guidare i visitatori francesi e americani nel loro viaggio della memoria. Si tratta di un anello che parte da Einville-au-Jard, passa per Valhey, Bathelemont, Bures, Réchicourt-la-Petite, Arracourt e ritorna a Einville, mescolando così le tracce della Prima guerra mondiale con quelle della Seconda.

Español :

Los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2017 se conmemoró con ceremonias y actos el centenario de la intervención americana y la muerte de los primeros soldados americanos en suelo francés, en el Pays du Sânon. Tuvieron tanto éxito que se expresó el deseo de perpetuar el homenaje rendido en forma de un sendero conmemorativo

Esta ruta pretende guiar a los visitantes franceses y americanos en su viaje de recuerdo. Consiste en un bucle que parte de Einville-au-Jard, pasa por Valhey, Bathelemont, Bures, Réchicourt-la-Petite, Arracourt y vuelve a Einville, mezclando así las huellas de la Primera Guerra Mundial con las de la Segunda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Système d’information touristique Lorrain