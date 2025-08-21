Véloroute voie verte du sânon Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Véloroute voie verte du sânon Adultes Vélo de route Facile

Voie verte Véloroute voie verte du sânon 7 place de la Fontaine 54370 Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle Grand Est

En promenade, randonnée pédestre ou cycliste, découvrez autrement les villages de Maixe, Einville-au-Jard, Bauzemont, Hénaménil, Parroy, Mouacourt et Xures à travers cette véloroute voie verte de 19 km bordée par le Canal de la Marne au Rhin…

Cette véloroute se prolonge en Moselle par la commune de Lagarde, et elle intègre les linéaires de V52 Paris-Strasbourg et de la Paneuropa Radweg (Paris-Prague).

Autres renseignements, sur les panneaux d’informations touristiques situés à l’entrée de la voie verte dans chaque village traversé, à la Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois, à la Communauté de Communes du Sânon.

http://www.ccsanon.fr/ +33 3 83 72 05 64

English :

By walking, hiking or cycling, discover the villages of Maixe, Einville-au-Jard, Bauzemont, Hénaménil, Parroy, Mouacourt and Xures in a different way through this 19 km greenway bicycle route bordered by the Canal de la Marne au Rhin…

This cycle route extends into the Moselle via the municipality of Lagarde, and it integrates the V52 Paris-Strasbourg and the Paneuropa Radweg (Paris-Prague)

Other information is available on the tourist information panels located at the entrance of the greenway in each village crossed, at the Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois, at the Communauté de Communes du Sânon.

Deutsch :

Entdecken Sie die Dörfer Maixe, Einville-au-Jard, Bauzemont, Hénaménil, Parroy, Mouacourt und Xures bei einem Spaziergang, einer Wanderung oder einer Radtour auf diesem 19 km langen grünen Fahrradweg, der vom Rhein-Marne-Kanal gesäumt wird…

Diese Fahrradroute wird durch die Gemeinde Lagarde in die Mosel verlängert und integriert die Strecken der V52 Paris-Strasbourg und des Paneuropa Radwegs (Paris-Prag)

Weitere Informationen finden Sie auf den touristischen Informationstafeln am Eingang des grünen Weges in jedem durchquerten Dorf, im Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois und bei der Communauté de Communes du Sânon.

Italiano :

A piedi, a piedi o in bicicletta, scoprite i villaggi di Maixe, Einville-au-Jard, Bauzemont, Hénaménil, Parroy, Mouacourt e Xures in modo diverso grazie a questa pista ciclabile verde lunga 19 km e costeggiata dal canale Marna-Reno…

Questo percorso ciclabile si estende nella Mosella attraverso il comune di Lagarde e incorpora i percorsi V52 Parigi-Strasburgo e Paneuropa Radweg (Parigi-Praga)

Ulteriori informazioni sono disponibili sulle bacheche turistiche all’ingresso della Greenway in ogni villaggio che attraversa, presso la Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois e presso la Communauté de Communes du Sânon.

Español :

A pie, a pie o en bicicleta, descubra los pueblos de Maixe, Einville-au-Jard, Bauzemont, Hénaménil, Parroy, Mouacourt y Xures de una manera diferente a través de esta ruta ciclista de 19 km de longitud de la vía verde bordeada por el Canal del Marne al Rin…

Esta ruta ciclista se adentra en el Mosela a través del municipio de Lagarde, e incorpora las rutas V52 París-Estrasburgo y Paneuropa Radweg (París-Praga)

Encontrará más información en los paneles de información turística situados a la entrada de la Vía Verde en cada uno de los pueblos que atraviesa, en la Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois y en la Communauté de Communes du Sânon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Système d’information touristique Lorrain