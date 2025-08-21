La randonnée dans tous ses états au pays du sânon Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

La randonnée dans tous ses états au pays du sânon Adultes A pieds Facile

170 km de circuits balisés, 24 boucles au départ de 14 villages.

Située entre Lunéville et Château Salins, traversée par le Canal de la Marne au Rhin, le Pays du Sânon n’a pas fini de vous séduire… Ses étangs et cours d’eau sont des repères pour les pêcheurs et amateurs de voile et de canoë.

Sa forêt, endroit choisi au XVIIIème siècle par Stanislas, duc de Lorraine et roi de Pologne, pour la chasse à courre ravit les promeneurs et randonneurs. Les visiteurs auront également le plaisir de traverser des villages authentiques chargés d’histoire.

English :

170 km of signposted circuits, 24 loops from 14 villages

Situated between Lunéville and Château Salins, crossed by the Canal de la Marne au Rhin, the Pays du Sânon has not finished seducing you… Its ponds and waterways are landmarks for fishermen and lovers of sailing and canoeing.

Its forest, a place chosen in the 18th century by Stanislas, Duke of Lorraine and King of Poland, for hunting, delights walkers and hikers. Visitors will also have the pleasure of passing through authentic villages steeped in history.

Deutsch :

170 km markierte Wanderwege, 24 Schleifen, die in 14 Dörfern beginnen

Das Pays du Sânon liegt zwischen Lunéville und Château Salins, wird vom Rhein-Marne-Kanal durchquert und wird Sie immer wieder aufs Neue begeistern… Seine Teiche und Wasserläufe sind Orientierungspunkte für Angler, Segel- und Kanufans.

Jahrhundert von Stanislas, dem Herzog von Lothringen und König von Polen, als Ort für die Treibjagd ausgewählt wurde, begeistert Spaziergänger und Wanderer. Die Besucher werden auch das Vergnügen haben, durch authentische, geschichtsträchtige Dörfer zu wandern.

Italiano :

170 km di percorsi segnalati, 24 anelli che partono da 14 villaggi

Situato tra Lunéville e Château Salins, attraversato dal Canale Marna-Reno, il Pays du Sânon ha più di qualcosa per sedurvi… I suoi stagni e corsi d’acqua sono punti di riferimento per i pescatori e gli appassionati di vela e canoa.

La sua foresta, luogo scelto nel XVIII secolo da Stanislas, duca di Lorena e re di Polonia, per la caccia con i cani da caccia, delizia gli escursionisti e gli amanti del trekking. I visitatori avranno anche il piacere di attraversare autentici villaggi ricchi di storia.

Español :

170 km de rutas marcadas, 24 bucles que parten de 14 pueblos

Situado entre Lunéville y Château Salins, atravesado por el canal Marne-Rhine, el Pays du Sânon tiene más que suficiente para seducirle… Sus estanques y vías fluviales son puntos de referencia para los pescadores y los aficionados a la vela y el piragüismo.

Su bosque, lugar elegido en el siglo XVIII por Estanislao, duque de Lorena y rey de Polonia, para la caza con perros de presa, hace las delicias de paseantes y excursionistas. Los visitantes también tendrán el placer de pasar por auténticos pueblos cargados de historia.

