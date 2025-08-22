ITINERAIRE LOIRE LAYON AUBANCE Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

ITINERAIRE LOIRE LAYON AUBANCE

Au sud d’Angers, prenez la tangente de l’itinéraire de La Loire à Vélo et évadez-vous au cœur des prestigieux vignobles et coteaux ou serpentent les cours d’eau éponymes.

English :

South of Angers, take the tangent of the Loire à Vélo itinerary and escape to the heart of the prestigious vineyards and hillsides where the eponymous rivers meander.

Deutsch :

Südlich von Angers nehmen Sie die Tangente der Route La Loire à Vélo und fahren Sie durch die prestigeträchtigen Weinberge und Hänge, durch die sich die gleichnamigen Flüsse schlängeln.

Italiano :

A sud di Angers, prendete l’itinerario Loire à Vélo e raggiungete il cuore dei prestigiosi vigneti e delle colline dove serpeggia l’omonimo fiume.

Español :

Al sur de Angers, tome la ruta Loire à Vélo y escápese al corazón de los prestigiosos viñedos y laderas donde serpentean los ríos del mismo nombre.

