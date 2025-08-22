Itinéraire raquette de Balme Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Itinéraire raquette de Balme Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.
Itinéraire raquette de Balme
Itinéraire raquette de Balme Domaine de Balme 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Joli itinéraire avec vue sur la Vallée de Chamonix et le massif du Mont-Blanc.
http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08
English : Snowshoeing route of Balme
Beautiful tour with a view over the valley of Chamonix and the Mont-Blanc moutain range.
Deutsch :
Schöne Route mit Blick auf das Tal von Chamonix und das Mont-Blanc-Massiv.
Italiano :
Bel percorso con vista sulla valle di Chamonix e sul massiccio del Monte Bianco.
Español :
Bonita ruta con vistas al valle de Chamonix y al macizo del Mont Blanc.
