Itinéraire raquette de Balme Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire raquette de Balme

Itinéraire raquette de Balme Domaine de Balme 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Joli itinéraire avec vue sur la Vallée de Chamonix et le massif du Mont-Blanc.

http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08

English : Snowshoeing route of Balme

Beautiful tour with a view over the valley of Chamonix and the Mont-Blanc moutain range.

Deutsch :

Schöne Route mit Blick auf das Tal von Chamonix und das Mont-Blanc-Massiv.

Italiano :

Bel percorso con vista sulla valle di Chamonix e sul massiccio del Monte Bianco.

Español :

Bonita ruta con vistas al valle de Chamonix y al macizo del Mont Blanc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme