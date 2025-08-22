Itinéraire raquette de la Raverettaz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Itinéraire raquette de la Raverettaz
Itinéraire raquette de la Raverettaz La Flégère 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Balade en raquette au départ du sommet de la télécabine de la Flégère.
http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08
English : Snowshoeing route of La Raverettaz
Snowshoe walk from the top of the Flégère gondola.
Deutsch :
Schneeschuhwanderung ab dem Gipfel der Seilbahn von La Flégère.
Italiano :
Passeggiata con le racchette da neve dalla cima della funivia della Flégère.
Español :
Paseo con raquetas de nieve desde lo alto del teleférico de Flégère.
