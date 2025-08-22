Itinéraire raquette de la Raverettaz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire raquette de la Raverettaz

Itinéraire raquette de la Raverettaz La Flégère 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Balade en raquette au départ du sommet de la télécabine de la Flégère.

http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08

English : Snowshoeing route of La Raverettaz

Snowshoe walk from the top of the Flégère gondola.

Deutsch :

Schneeschuhwanderung ab dem Gipfel der Seilbahn von La Flégère.

Italiano :

Passeggiata con le racchette da neve dalla cima della funivia della Flégère.

Español :

Paseo con raquetas de nieve desde lo alto del teleférico de Flégère.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme