Itinéraire raquette de l’Index Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire raquette de l’Index

Itinéraire raquette de l’Index La Flégère 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Belle boucle tracée et balisée avec vue sur le massif du Mont-Blanc au sommet du télésiège de l’Index à 2396m .

http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08

English : Snowshoeing route of Index

A beautiful marked loop with views of the Mont-Blanc massif from the top of the Index chairlift at 2396m.

Deutsch :

Schöne gespurte und markierte Rundwanderung mit Blick auf das Mont-Blanc-Massiv am Gipfel des Sessellifts Index auf 2396m.

Italiano :

Un anello ben segnalato con vista sul massiccio del Monte Bianco dalla cima della seggiovia dell’Index a 2396 metri.

Español :

Un bucle bien señalizado con vistas al macizo del Mont Blanc desde lo alto del telesilla Index, a 2396 m.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme