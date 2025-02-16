Itinéraire raquette des Saix Blancs Vallorcine Haute-Savoie

Itinéraire raquette des Saix Blancs Vallorcine Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Itinéraire raquette des Saix Blancs

Itinéraire raquette des Saix Blancs 74660 Vallorcine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Sur le versant de l’Envers, une randonnée assez sportive qui passe par le hameau suspendu des Parts.

http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08

English : Snowshoeing route of Les Saix Blancs

On the Envers side of the mountain, a sporty walk going through the hamlet Les Part.

Deutsch :

Auf der Seite des Envers eine recht sportliche Wanderung, die durch den hängenden Weiler Les Parts führt.

Italiano :

Sul versante dell’Envers, un’escursione piuttosto sportiva che attraversa la frazione sospesa di Les Parts.

Español :

En la ladera del Envers, una caminata bastante deportiva que pasa por la aldea suspendida de Les Parts.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme