Itinéraire raquette des Saix Blancs Vallorcine Haute-Savoie
Itinéraire raquette des Saix Blancs Vallorcine Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.
Itinéraire raquette des Saix Blancs
Itinéraire raquette des Saix Blancs 74660 Vallorcine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Sur le versant de l’Envers, une randonnée assez sportive qui passe par le hameau suspendu des Parts.
http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08
English : Snowshoeing route of Les Saix Blancs
On the Envers side of the mountain, a sporty walk going through the hamlet Les Part.
Deutsch :
Auf der Seite des Envers eine recht sportliche Wanderung, die durch den hängenden Weiler Les Parts führt.
Italiano :
Sul versante dell’Envers, un’escursione piuttosto sportiva che attraversa la frazione sospesa di Les Parts.
Español :
En la ladera del Envers, una caminata bastante deportiva que pasa por la aldea suspendida de Les Parts.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme