Itinéraire raquette des Tines Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire raquette des Tines

Itinéraire raquette des Tines Départ Gare des Tines 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Elle se situe à proximité du village des Bois. Accès depuis la gare SNCF des Tines ou depuis le village des Bois.

http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08

English : Snowshoeing route in Les Tines

Situated near the village of Les Bois. Departure from Les Tines train station or from Les Bois village.

Sie befindet sich in der Nähe des Dorfes Les Bois. Zugang vom SNCF-Bahnhof Les Tines oder vom Dorf Les Bois aus.

Si trova vicino al villaggio di Les Bois. Accesso dalla stazione ferroviaria di Les Tines o dal villaggio di Les Bois.

Se encuentra cerca del pueblo de Les Bois. Acceso desde la estación de tren de Les Tines o desde el pueblo de Les Bois.

