Itinéraire raquette du Glacier des Bossons Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire raquette du Glacier des Bossons
Itinéraire raquette du Glacier des Bossons
Depuis la gare des Bossons 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Accès depuis la gare des Bossons, des Songenaz ou du parking du Tunnel du Mont-Blanc.
Ce circuit vous emmène à travers une forêt de mélèzes.
http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08
English : Snowshoeing route of Glacier des Bossons
Access from Les Bossons train station, les Songenaz or Mont-Blanc tunnel car park. This walk takes you through a large wood.
Deutsch :
Zugang vom Bahnhof Les Bossons, Les Songenaz oder vom Parkplatz des Mont-Blanc-Tunnels.
Dieser Rundweg führt Sie durch einen Lärchenwald.
Italiano :
Accesso dalla stazione ferroviaria di Bossons o Songenaz o dal parcheggio del Traforo del Monte Bianco.
Questo circuito attraversa un bosco di larici.
Español :
Acceso desde la estación de tren de Bossons o Songenaz o desde el aparcamiento del túnel del Mont Blanc.
Este circuito le lleva a través de un bosque de alerces.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme