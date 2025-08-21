Itinéraire raquette du Glacier des Bossons Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire raquette du Glacier des Bossons

Itinéraire raquette du Glacier des Bossons Depuis la gare des Bossons 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Accès depuis la gare des Bossons, des Songenaz ou du parking du Tunnel du Mont-Blanc.

Ce circuit vous emmène à travers une forêt de mélèzes.

http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08

English : Snowshoeing route of Glacier des Bossons

Access from Les Bossons train station, les Songenaz or Mont-Blanc tunnel car park. This walk takes you through a large wood.

Deutsch :

Zugang vom Bahnhof Les Bossons, Les Songenaz oder vom Parkplatz des Mont-Blanc-Tunnels.

Dieser Rundweg führt Sie durch einen Lärchenwald.

Italiano :

Accesso dalla stazione ferroviaria di Bossons o Songenaz o dal parcheggio del Traforo del Monte Bianco.

Questo circuito attraversa un bosco di larici.

Español :

Acceso desde la estación de tren de Bossons o Songenaz o desde el aparcamiento del túnel del Mont Blanc.

Este circuito le lleva a través de un bosque de alerces.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme