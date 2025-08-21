Itinéraire raquette La Tête au Buy Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Itinéraire raquette La Tête au Buy Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.
Itinéraire raquette La Tête au Buy
Itinéraire raquette La Tête au Buy La Flégère 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Grande boucle au départ de la Flégère.
Nécessité d’emprunter la télécabine de la Flégère pour arriver au départ de l’itinéraire
http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08
English : Snowshoeing route La Tête au Buy
Large loop starting from La Flégère.
Need to take the Flégère gondola to reach the start of the itinerary.
Deutsch :
Große Schleife mit Start in La Flégère.
Sie müssen die Seilbahn von La Flégère benutzen, um zum Start der Route zu gelangen.
Italiano :
Un lungo anello che parte da La Flégère.
Per raggiungere l’inizio dell’itinerario è necessario prendere la funivia della Flégère.
Español :
Un largo bucle que parte de La Flégère.
Tendrá que tomar el teleférico de la Flégère para llegar al inicio del itinerario.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme