Itinéraire raquette La Tête au Buy Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire raquette La Tête au Buy

Itinéraire raquette La Tête au Buy La Flégère 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Grande boucle au départ de la Flégère.

Nécessité d’emprunter la télécabine de la Flégère pour arriver au départ de l’itinéraire

English : Snowshoeing route La Tête au Buy

Large loop starting from La Flégère.

Need to take the Flégère gondola to reach the start of the itinerary.

Deutsch :

Große Schleife mit Start in La Flégère.

Sie müssen die Seilbahn von La Flégère benutzen, um zum Start der Route zu gelangen.

Italiano :

Un lungo anello che parte da La Flégère.

Per raggiungere l’inizio dell’itinerario è necessario prendere la funivia della Flégère.

Español :

Un largo bucle que parte de La Flégère.

Tendrá que tomar el teleférico de la Flégère para llegar al inicio del itinerario.

