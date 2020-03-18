Itinéraire touristique La route du Patrimoine Juif Avignon Vaucluse
Itinéraire touristique La route du Patrimoine Juif Avignon Vaucluse vendredi 1 août 2025.
Itinéraire touristique La route du Patrimoine Juif
Itinéraire touristique La route du Patrimoine Juif 84000 Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
De Cavaillon à Carpentras, en passant par Pernes les Fontaines et l’Isle sur la Sorgue, découverte des carrières (rues) juives, des synagogues, mikvés (bains juifs), cimetières et musées.
English : Tour: Discover Vaucluse’s Jewish heritage
From Cavaillon to Carpentras, via Pernes les Fontaines and L’Isle sur la Sorgue, discover the « carrières » (streets) where the Jewish population resided, the synagogues, mikvehs (Jewish baths), cemeteries and museums.
Deutsch :
Von Cavaillon nach Carpentras, über Pernes les Fontaines und L’Isle sur la Sorgue, Entdeckung der jüdischen « Karrieren » (Straßen), Synagogen, Mikwe (jüdische Bäder), Friedhöfe und Museen.
Italiano :
Da Cavaillon a Carpentras, passando per Pernes les Fontaines e Isle sur la Sorgue, scoprite le « cave » (strade) ebraiche, le sinagoghe, i mikvé (bagni ebraici), i cimiteri e i musei.
Español :
De Cavaillon a Carpentras, pasando por Pernes les Fontaines e Isle sur la Sorgue, descubra las « canteras » (calles) judías, sinagogas, mikvés (baños judíos), cementerios y museos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-03-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme