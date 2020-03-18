Itinéraire touristique La route du Patrimoine Juif Avignon Vaucluse

Itinéraire touristique La route du Patrimoine Juif Avignon Vaucluse vendredi 1 août 2025.

Itinéraire touristique La route du Patrimoine Juif

Itinéraire touristique La route du Patrimoine Juif 84000 Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

De Cavaillon à Carpentras, en passant par Pernes les Fontaines et l’Isle sur la Sorgue, découverte des carrières (rues) juives, des synagogues, mikvés (bains juifs), cimetières et musées.

English : Tour: Discover Vaucluse’s Jewish heritage

From Cavaillon to Carpentras, via Pernes les Fontaines and L’Isle sur la Sorgue, discover the « carrières » (streets) where the Jewish population resided, the synagogues, mikvehs (Jewish baths), cemeteries and museums.

Deutsch :

Von Cavaillon nach Carpentras, über Pernes les Fontaines und L’Isle sur la Sorgue, Entdeckung der jüdischen « Karrieren » (Straßen), Synagogen, Mikwe (jüdische Bäder), Friedhöfe und Museen.

Italiano :

Da Cavaillon a Carpentras, passando per Pernes les Fontaines e Isle sur la Sorgue, scoprite le « cave » (strade) ebraiche, le sinagoghe, i mikvé (bagni ebraici), i cimiteri e i musei.

Español :

De Cavaillon a Carpentras, pasando por Pernes les Fontaines e Isle sur la Sorgue, descubra las « canteras » (calles) judías, sinagogas, mikvés (baños judíos), cementerios y museos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-03-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme