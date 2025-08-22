Itinéraire vélo de Caen à Douvres-la-Délivrande Caen Calvados
Itinéraire vélo de Caen à Douvres-la-Délivrande 14000 Caen Calvados Normandie
Partez de Caen pour rejoindre Douvres-la-Délivrande à travers la voie verte. L’occasion de découvrir la campagne de Caen.
+33 2 31 27 90 00
English : Itinéraire vélo de Caen à Douvres-la-Délivrande
Leave Caen to reach Dover-la-Délivrande through the Greenway. An opportunity to discover the Caen countryside.
Deutsch :
Fahren Sie von Caen aus über den Grünen Weg nach Douvres-la-Délivrande. Eine gute Gelegenheit, die Landschaft um Caen zu entdecken.
Italiano :
Lasciare Caen per raggiungere Douvres-la-Délivrande attraverso la greenway. Un’occasione per scoprire la campagna di Caen.
Español :
Salga de Caen para llegar a Douvres-la-Délivrande por la vía verde. Una oportunidad para descubrir la campiña de Caen.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme