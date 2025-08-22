Itinéraire vélo de Caen à Luc-sur-Mer Caen Calvados

Itinéraire vélo de Caen à Luc-sur-Mer

Itinéraire vélo de Caen à Luc-sur-Mer 14000 Caen Calvados Normandie

Partez à la découverte des plages de la côte de Nacre au départ de Caen !

Profitez d’un itinéraire alliant voie verte et pistes cyclables, sans relief, reliant Caen, ville d’Arts et d’Histoire à Luc-sur-Mer, station balnéaire berceau de la nouvelle pratique en vogue le Lucball .

Une fois sur la côte vous pourrez prolonger la balade sur la Vélomaritime.

http://www.calvados-tourisme.com/ +33 2 31 27 90 30

Discover the beaches of the Côte de Nacre from Caen!

Enjoy an itinerary combining greenways and cycle paths, with no hilly terrain, linking Caen, city of Arts and History, to Luc-sur-Mer, seaside resort and birthplace of the trendy new sport of Lucball.

Once you’re on the coast, you can extend your ride on the Vélomaritime.

Deutsch :

Entdecken Sie die Strände der Côte de Nacre von Caen aus!

Profitieren Sie von einer Route, die grüne Wege und Radwege miteinander verbindet und keine Höhenunterschiede aufweist. Sie führt von Caen, der Stadt der Künste und der Geschichte, nach Luc-sur-Mer, dem Badeort, der die Wiege des neuen Trendsports Lucball ist.

An der Küste angekommen, können Sie die Fahrt auf der Vélomaritime verlängern.

Italiano :

Partite da Caen per scoprire le spiagge della Côte de Nacre!

Approfittate di un itinerario che combina vie verdi e piste ciclabili, senza colline, che collega Caen, città d’arte e di storia, a Luc-sur-Mer, località balneare e luogo di nascita del nuovo sport di tendenza Lucball .

Una volta arrivati sulla costa, potrete prolungare il vostro viaggio sulla Vélomaritime.

Español :

Salga de Caen para descubrir las playas de la Costa de Nácar

Aproveche un itinerario que combina vías verdes y carriles bici, sin cuestas, y que une Caen, ciudad de las Artes y de la Historia, con Luc-sur-Mer, estación balnearia y cuna del nuevo deporte de moda, el Lucball .

Una vez en la costa, podrá prolongar su paseo por el Vélomaritime.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme