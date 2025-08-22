Itinéraire vélo n°6 Par la Voie Verte 32 km Saint-Marcel Indre

Itinéraire vélo n°6 Par la Voie Verte 32 km En VTC

Durée : Distance : 32000.0 Tarif :

Randonnée cyclo de 32 km sur par la Voie Verte.

https://lavalleedelacreuse.fr/tourisme/ +33 2 54 47 43 69

English :

Cycling tour of 32 km on the Voie Verte

Deutsch :

32 km lange Radtour auf der Voie Verte (Grüner Weg)

Italiano :

32 km in bicicletta sulla Voie Verte

Español :

Paseo en bicicleta de 32 km por la Voie Verte

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire