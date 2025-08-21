Itinéraire VTT AE D Moraine d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Itinéraire VTT AE D Moraine d’Argentière
Itinéraire VTT AE D Moraine d’Argentière Centre du village 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Partez à la découverte d’une partie de la piste de ski de fond d’Argentière située
dans la moraine du glacier.
+33 4 50 53 00 24
English : E-bike trail D Moraine d’Argentière
Discover a part of the Argentière cross-country ski trail located in the moraine of the glacier.
Deutsch :
Entdecken Sie einen Teil der Langlaufloipe von Argentière, die sich in der Moräne befindet.
Italiano :
Scoprite una parte della pista di sci di fondo dell’Argentière situata nella morena del ghiacciaio.
Español :
Descubra parte de la pista de esquí de fondo de Argentière situada en la morrena del glaciar.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme