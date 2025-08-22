Itinéraire VTT AE E d’Argentière au Lavancher Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire VTT AE E d’Argentière au Lavancher

Itinéraire VTT AE E d’Argentière au Lavancher Centre du village 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Boucle en sens unique pour rejoindre le Lavancher le long de l’Arve, puis remonter sur le petit Balcon Nord et rejoindre la moraine d’Argentière.

English : E-Bike trail From Argentière to Le Lavancher

One way loop to reach the Lavancher along the Arve river, then go up on the small North Balcony and join the Argentière moraine.

Deutsch :

Einbahnstraßenschleife zu Le Lavancher entlang der Arve, dann wieder hinauf auf den kleinen Nordbalkon und zur Moräne von Argentière.

Italiano :

Un anello a senso unico per raggiungere Le Lavancher lungo l’Arve, poi salire sulla piccola Balconata Nord e raggiungere la morena dell’Argentière.

Español :

Un bucle de ida para llegar a Le Lavancher a lo largo del Arve, luego subir el pequeño Balcón del Norte y llegar a la morrena de Argentière.

