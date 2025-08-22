Itinéraire VTT AE F Chamonix au fil de l’eau Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire VTT AE F Chamonix au fil de l’eau

Itinéraire VTT AE F Chamonix au fil de l'eau
74400 Chamonix-Mont-Blanc

Boucle à la découverte de l’Arveyron de la Mer de Glace et de l’Arve. Cette balade longe le fil de l’eau et traverse les hameaux des Bois, des Tines et des Praz.

English : E-bike trail F Chamonix along the water

Loop to discover the Arveyron, the Mer de Glace and the Arve. This walk goes along the river and crosses the hamlets of Les Bois, Les Tines and Les Praz.

Deutsch :

Rundweg zur Entdeckung des Arveyron de la Mer de Glace und der Arve. Diese Wanderung führt entlang des Wasserlaufs und durch die Weiler Les Bois, Les Tines und Les Praz.

Italiano :

Un anello per scoprire l’Arveyron, la Mer de Glace e l’Arve. Questa passeggiata segue il corso del fiume e attraversa le frazioni di Les Bois, Les Tines e Les Praz.

Español :

Un bucle para descubrir el Arveyron, el Mer de Glace y el Arve. Este paseo sigue el curso del río y pasa por las aldeas de Les Bois, Les Tines y Les Praz.

