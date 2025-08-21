Itinéraire VTT AE H Chamonix Pistes Nordiques Petit Balcon Sud Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire VTT AE H Chamonix Pistes Nordiques Petit Balcon Sud

Itinéraire VTT AE H Chamonix Pistes Nordiques Petit Balcon Sud Maison Nordique 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire technique empruntant les pistes de ski de fond de Chamonix puis le petit Balcon Sud, avant de revenir à Chamonix par les lacets du Belvédère.

+33 4 50 53 00 24

English : E-bike trail H Chamonix Nordic trails Petit Balcon Sud

Technical itinerary using the cross-country ski trails of Chamonix then the small South Balcony, before returning to Chamonix by the Belvedere laces.

Deutsch :

Technische Route über die Langlaufloipen von Chamonix und dann über den kleinen Südbalkon, bevor es über die Serpentinen des Belvédère zurück nach Chamonix geht.

Italiano :

Un itinerario tecnico che segue le piste di fondo di Chamonix e poi la piccola Balconata Sud, prima di tornare a Chamonix attraverso i lacci del Belvedere.

Español :

Un itinerario técnico que sigue las pistas de esquí de fondo de Chamonix y luego el pequeño Balcón del Sur, antes de volver a Chamonix por los cordones del Belvedere.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme