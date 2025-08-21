Itinéraire VTT AE I Chamonix Argentière Le Petit Balcon Nord Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire VTT AE I Chamonix Argentière Le Petit Balcon Nord

Itinéraire VTT AE I Chamonix Argentière Le Petit Balcon Nord Maison Nordique 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire de liaison en sens unique permettant de relier Argentière par les pistes

de ski de fond de Chamonix. Traversée des hameaux des Bois, du Lavancher, puis passage par le Petit Balcon Nord.

+33 4 50 53 00 24

English : E-bike trail I Chamonix Argentière via Le Petit Balcon Nord

One-way route to Argentière via the Chamonix cross-country ski trails.

cross-country ski trails of Chamonix. Crossing the hamlets of Les Bois and Le Lavancher, then passing by the Petit Balcon Nord.

Deutsch :

Einbahnstraßen-Verbindungsroute, die Argentière über die Pisten verbindet.

Langlaufloipen von Chamonix zu erreichen. Durchqueren Sie die Weiler Les Bois und Le Lavancher und gehen Sie dann über den Petit Balcon Nord.

Italiano :

Un percorso a senso unico che collega Argentière alle piste di sci di fondo di Chamonix.

piste di sci di fondo di Chamonix. Si attraversano le frazioni di Les Bois e Le Lavancher, passando poi per il Petit Balcon Nord.

Español :

Una ruta de ida que une Argentière con las pistas de esquí de fondo de Chamonix.

pistas de esquí de fondo de Chamonix. Atravesando las aldeas de Les Bois y Le Lavancher, pasando luego por el Petit Balcon Nord.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme