Itinéraire VTT AE K De Chamonix aux Houches Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire VTT AE K De Chamonix aux Houches

Itinéraire VTT AE K De Chamonix aux Houches Maison Nordique 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Attention risque d’éboulement entre les Houches et les Bossons le sentier est fermé sur cette portion

English : E-bike trail K From Chamonix to Les Houches

Between Les Houches and Les Bossons, the trail is closed on this section Caution: risk of rock fall !

Deutsch :

Achtung Abstiegsgefahr zwischen Les Houches und Les Bossons der Weg ist auf diesem Abschnitt gesperrt Achtung Abstiegsgefahr

Italiano :

Tra Les Houches e Les Bossons, il sentiero è chiuso in questo tratto Attenzione: rischio di cadute di pietra!

Español :

Entre Les Houches y Les Bossons, el sendero está cerrado en este tramo Precaución: ¡riesgo de rocas cayendo!

