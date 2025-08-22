Itinéraire VTT AE L Des Houches à Servoz Les Houches Haute-Savoie

Itinéraire VTT AE L Des Houches à Servoz

Itinéraire VTT AE L Des Houches à Servoz Gare des Houches 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire de liaison en sens unique permettant de relier Servoz depuis Les Houches avec des passages techniques et engagés pour des vététistes expérimentés.

http://www.leshouches.com/ +33 4 50 55 50 62

English : E-bike trail L From Les Houches to Servoz

Itinerary of connection in one direction allowing to join Servoz since Les Houches with technical and engaged passages for experienced bikers.

Deutsch :

Verbindungsroute in einer Einbahnstraße, die Servoz von Les Houches aus verbindet, mit technischen und anspruchsvollen Passagen für erfahrene Mountainbiker.

Italiano :

Un percorso di sola andata per Servoz da Les Houches con tratti tecnici e impegnativi per ciclisti esperti.

Español :

Una ruta de ida a Servoz desde Les Houches con tramos técnicos y desafiantes para ciclistas experimentados.

