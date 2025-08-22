Itinéraire VTT AE T E-Bike MB France-Italie depuis Argentière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire VTT AE T E-Bike MB France-Italie depuis Argentière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.

Itinéraire VTT AE T E-Bike MB France-Italie depuis Argentière

Itinéraire VTT AE T E-Bike MB France-Italie depuis Argentière 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Itinéraire de liaison entre Argentière et le Tunnel du Mont-Blanc. Projet E-Bike Mont-Blanc France/Italie.

En navette, vivez l’expérience VTT transfrontalière.

  +33 4 50 53 00 24

English : E-MTB trail T E-Bike MB France-Italy from Argentière

Route linking Argentière and the Mont-Blanc Tunnel. E-Bike Mont-Blanc France/Italy project.

Experience cross-border mountain biking by shuttle.

Deutsch :

Verbindungsstrecke zwischen Argentière und dem Mont-Blanc-Tunnel. Projekt E-Bike Mont-Blanc Frankreich/Italien.

Mit dem Shuttle-Bus zum grenzüberschreitenden Mountainbike-Erlebnis .

Italiano :

Percorso che collega Argentière e il Traforo del Monte Bianco. Progetto E-Bike Mont-Blanc Francia/Italia.

Esperienza di mountain bike transfrontaliera in navetta.

Español :

Ruta que une Argentière y el túnel del Mont Blanc. Proyecto E-Bike Mont-Blanc Francia/Italia.

Experimente el ciclismo de montaña transfronterizo en lanzadera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme