Itinéraire VTT AE T E-Bike MB France-Italie depuis Argentière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire VTT AE T E-Bike MB France-Italie depuis Argentière 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Itinéraire de liaison entre Argentière et le Tunnel du Mont-Blanc. Projet E-Bike Mont-Blanc France/Italie.
En navette, vivez l’expérience VTT transfrontalière.
+33 4 50 53 00 24
English : E-MTB trail T E-Bike MB France-Italy from Argentière
Route linking Argentière and the Mont-Blanc Tunnel. E-Bike Mont-Blanc France/Italy project.
Experience cross-border mountain biking by shuttle.
Deutsch :
Verbindungsstrecke zwischen Argentière und dem Mont-Blanc-Tunnel. Projekt E-Bike Mont-Blanc Frankreich/Italien.
Mit dem Shuttle-Bus zum grenzüberschreitenden Mountainbike-Erlebnis .
Italiano :
Percorso che collega Argentière e il Traforo del Monte Bianco. Progetto E-Bike Mont-Blanc Francia/Italia.
Esperienza di mountain bike transfrontaliera in navetta.
Español :
Ruta que une Argentière y el túnel del Mont Blanc. Proyecto E-Bike Mont-Blanc Francia/Italia.
Experimente el ciclismo de montaña transfronterizo en lanzadera.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23