Itinéraire VTT AE T E-Bike MB France-Italie depuis Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Itinéraire VTT AE T E-Bike MB France-Italie depuis Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.
Itinéraire VTT AE T E-Bike MB France-Italie depuis Chamonix
Itinéraire VTT AE T E-Bike MB France-Italie depuis Chamonix Maison Nordique 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Itinéraire de liaison entre Chamonix et le Tunnel du Mont-Blanc. Projet E-Bike Mont-Blanc France/Italie.
« En navette, vivez l’expérience VTT transfrontalière. »
+33 4 50 53 00 24
English : E-MTB trail T E-Bike MB France-Italy from Chamonix
Route linking Chamonix and the Mont-Blanc Tunnel. E-Bike Mont-Blanc France/Italy project.
« Experience cross-border mountain biking by shuttle. »
Deutsch :
Verbindungsroute zwischen Chamonix und dem Mont-Blanc-Tunnel. Projekt E-Bike Mont-Blanc Frankreich/Italien.
« Mit dem Shuttle-Bus zum grenzüberschreitenden Mountainbike-Erlebnis ».
Italiano :
Percorso di collegamento tra Chamonix e il Traforo del Monte Bianco. Progetto E-Bike Mont-Blanc Francia/Italia.
« Esperienza di mountain bike transfrontaliera in navetta.
Español :
Ruta que une Chamonix y el túnel del Mont Blanc. Proyecto E-Bike Mont-Blanc Francia/Italia.
« Experimente el ciclismo de montaña transfronterizo en lanzadera.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme