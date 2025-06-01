Itinéraire VTT AE T E-Bike MB Tunnel du Mont-Blanc Maison Nordique Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Itinéraire VTT AE T E-Bike MB Tunnel du Mont-Blanc Maison Nordique Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.
Itinéraire VTT AE T E-Bike MB Tunnel du Mont-Blanc Maison Nordique
Itinéraire VTT AE T E-Bike MB Tunnel du Mont-Blanc Maison Nordique Tunnel du Mont-Blanc 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Itinéraire de liaison entre Tunnel du Mont-Blanc et la Maison Nordique de Chamonix.
Projet E-Bike Mont-Blanc France/Italie.
« En navette, vivez l’expérience VTT transfrontalière. »
+33 4 50 53 00 24
English : MTB trail T E-Bike MB Mont-Blanc Tunnel Nordic House
Itinerary linking the Mont-Blanc Tunnel and the Maison Nordique in Chamonix.
E-Bike Mont-Blanc France/Italy project.
« Experience cross-border mountain biking by shuttle.
Deutsch :
Verbindungsroute zwischen dem Tunnel du Mont-Blanc und dem Nordischen Haus in Chamonix.
Projekt E-Bike Mont-Blanc Frankreich/Italien.
« Mit dem Shuttle-Bus zum grenzüberschreitenden Mountainbike-Erlebnis ».
Italiano :
Percorso di collegamento tra il Traforo del Monte Bianco e la Maison Nordique di Chamonix.
Progetto E-Bike Mont-Blanc Francia/Italia.
« Esperienza di mountain bike transfrontaliera in navetta.
Español :
Ruta de enlace entre el túnel del Mont Blanc y la Maison Nordique de Chamonix.
Proyecto E-Bike Mont-Blanc Francia/Italia.
« Experimente el ciclismo de montaña transfronterizo en lanzadera.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme