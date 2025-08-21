Itinéraire VTT E d’Argentière au Lavancher Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Itinéraire VTT E d’Argentière au Lavancher Centre du village 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Boucle en sens unique pour rejoindre le Lavancher le long de l’Arve, puis remonter sur le petit Balcon Nord et rejoindre la moraine d’Argentière.
+33 4 50 53 00 24
English : MTB trail E d’Argentière au Lavancher
One way loop to reach the Lavancher along the Arve river, then go up on the small North Balcony and join the Argentière moraine.
Deutsch :
Einbahnstraßenschleife zu Le Lavancher entlang der Arve, dann wieder hinauf auf den kleinen Nordbalkon und zur Moräne von Argentière.
Italiano :
Un anello a senso unico per raggiungere Le Lavancher lungo l’Arve, quindi risalire la piccola Balconata Nord e raggiungere la morena dell’Argentière.
Español :
Un bucle de ida para llegar a Le Lavancher a lo largo del Arve, luego subir el pequeño Balcón del Norte y llegar a la morrena de Argentière.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme