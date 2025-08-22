Itinéraire VTT R Argentière par Le Tour Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Itinéraire VTT R Argentière par Le Tour Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.
Boucle en sens unique qui emprunte le Petit Balcon Nord pour rejoindre le village du Tour. Le tracé longe l’Arve à la descente.
+33 4 50 53 00 24
English : MTB trail R Argentière by Le Tour
One-way loop that follows the Petit Balcon Nord to reach the village of Le Tour. The route follows the Arve river on the way down.
Deutsch : Mountainbike-Strecke: Le Planet Le Tour
Einseitiger Rundweg, der über den Petit Balcon Nord zum Dorf Le Tour führt. Die Strecke verläuft beim Abstieg entlang der Arve.
Italiano :
Un anello a senso unico che segue il Petit Balcon Nord per raggiungere il villaggio di Le Tour. Il percorso segue l’Arve durante la discesa.
Español : Ruta en BTT: Le Planet Le Tour
Un bucle de ida que sigue el Petit Balcon Nord para llegar al pueblo de Le Tour. La ruta sigue el Arve en su descenso.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme