Itinéraire VTT R Argentière par Le Tour Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire VTT R Argentière par Le Tour

Itinéraire VTT R Argentière par Le Tour Centre du village 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Boucle en sens unique qui emprunte le Petit Balcon Nord pour rejoindre le village du Tour. Le tracé longe l’Arve à la descente.

+33 4 50 53 00 24

English : MTB trail R Argentière by Le Tour

One-way loop that follows the Petit Balcon Nord to reach the village of Le Tour. The route follows the Arve river on the way down.

Deutsch : Mountainbike-Strecke: Le Planet Le Tour

Einseitiger Rundweg, der über den Petit Balcon Nord zum Dorf Le Tour führt. Die Strecke verläuft beim Abstieg entlang der Arve.

Italiano :

Un anello a senso unico che segue il Petit Balcon Nord per raggiungere il villaggio di Le Tour. Il percorso segue l’Arve durante la discesa.

Español : Ruta en BTT: Le Planet Le Tour

Un bucle de ida que sigue el Petit Balcon Nord para llegar al pueblo de Le Tour. La ruta sigue el Arve en su descenso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme