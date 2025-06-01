Itinéraire VTT T E-Bike MB Tunnel du Mont-Blanc Maison Nordique Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraire VTT T E-Bike MB Tunnel du Mont-Blanc Maison Nordique Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Itinéraire VTT T E-Bike MB Tunnel du Mont-Blanc Maison Nordique

Itinéraire VTT T E-Bike MB Tunnel du Mont-Blanc Maison Nordique Tunnel du Mont-Blanc 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Itinéraire de liaison entre Tunnel du Mont-Blanc et la Maison Nordique de Chamonix.

Projet E-Bike Mont-Blanc France/Italie.

« En navette, vivez l’expérience VTT transfrontalière. »

  +33 4 50 53 00 24

English : MTB trail T E-Bike MB Mont-Blanc Tunnel Nordic House

Itinerary linking the Mont-Blanc Tunnel and the Maison Nordique in Chamonix.

E-Bike Mont-Blanc France/Italy project.

« Experience cross-border mountain biking by shuttle.

Deutsch :

Verbindungsroute zwischen dem Tunnel du Mont-Blanc und dem Nordischen Haus in Chamonix.

Projekt E-Bike Mont-Blanc Frankreich/Italien.

« Mit dem Shuttle-Bus zum grenzüberschreitenden Mountainbike-Erlebnis ».

Italiano :

Percorso di collegamento tra il Traforo del Monte Bianco e la Maison Nordique di Chamonix.

Progetto E-Bike Mont-Blanc Francia/Italia.

« Esperienza di mountain bike transfrontaliera in navetta.

Español :

Ruta de enlace entre el túnel del Mont Blanc y la Maison Nordique de Chamonix.

Proyecto E-Bike Mont-Blanc Francia/Italia.

« Experimente el ciclismo de montaña transfronterizo en lanzadera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme