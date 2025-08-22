Itinéraires raquettes du Montenvers Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Itinéraires raquettes du Montenvers

Itinéraires raquettes du Montenvers Montenvers Mer de Glace 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

De magnifiques balades en raquettes en forêt, de niveau facile.

http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08

English : Snowshoeing routes of Montenvers

Magnificent snowshoeing in the forest, at an easy level.

Deutsch :

Wunderschöne Schneeschuhwanderungen im Wald mit leichtem Schwierigkeitsgrad.

Italiano :

Magnifiche e facili passeggiate con le racchette da neve nella foresta.

Español :

Magníficos y fáciles paseos con raquetas por el bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme