Itinéraires raquettes du Montenvers Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Itinéraires raquettes du Montenvers
De magnifiques balades en raquettes en forêt, de niveau facile.
http://www.chamoniarde.com/ +33 4 50 53 22 08
English : Snowshoeing routes of Montenvers
Magnificent snowshoeing in the forest, at an easy level.
Deutsch :
Wunderschöne Schneeschuhwanderungen im Wald mit leichtem Schwierigkeitsgrad.
Italiano :
Magnifiche e facili passeggiate con le racchette da neve nella foresta.
Español :
Magníficos y fáciles paseos con raquetas por el bosque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme