Joseph passeur sur la Sarthe, balade numérique Baludik Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Joseph passeur sur la Sarthe, balade numérique Baludik

Joseph passeur sur la Sarthe, balade numérique Baludik 49330 Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : Tarif :

Sur les pas de Joseph, passeur sur la Sarthe et jeune marié, venez explorer Châteauneuf-sur-Sarthe et vous imprégner de la vie au bord de l’eau.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/cande-au-temps-de-la-gabelle-cande-fr-2991775/ +33 2 41 92 86 83

English :

Following in the footsteps of Joseph, a ferryman on the Sarthe and a young married man, come and explore Châteauneuf-sur-Sarthe and soak up life on the waterfront.

Deutsch :

Auf den Spuren von Joseph, Fährmann auf der Sarthe und frisch verheiratet, erkunden Sie Châteauneuf-sur-Sarthe und lassen Sie das Leben am Wasser auf sich wirken.

Italiano :

Sulle orme di Joseph, traghettatore sulla Sarthe e giovane uomo sposato, venite a scoprire Châteauneuf-sur-Sarthe e a immergervi nella vita sul lungofiume.

Español :

Siguiendo los pasos de Joseph, barquero del Sarthe y joven casado, venga a descubrir Châteauneuf-sur-Sarthe y empápese de la vida ribereña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Anjou tourime