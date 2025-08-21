JUBLAINS PATRIMOINE ET HISTOIRE Jublains Mayenne

Au départ de la mairie de Jublains, une boucle de 5 km.

 

English :

Starting from Jublains town hall, a 5 km loop.

Deutsch :

Ab dem Rathaus von Jublains, eine 5 km lange Schleife.

Italiano :

Partendo dal municipio di Jublains, un anello di 5 km.

Español :

Partiendo del ayuntamiento de Jublains, un bucle de 5 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-04 par eSPRIT Pays de la Loire