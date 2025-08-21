JUBLAINS PATRIMOINE ET HISTOIRE Jublains Mayenne
Durée : Distance : 5000.0 Tarif :
Au départ de la mairie de Jublains, une boucle de 5 km.
English :
Starting from Jublains town hall, a 5 km loop.
Deutsch :
Ab dem Rathaus von Jublains, eine 5 km lange Schleife.
Italiano :
Partendo dal municipio di Jublains, un anello di 5 km.
Español :
Partiendo del ayuntamiento de Jublains, un bucle de 5 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-04 par eSPRIT Pays de la Loire