Jura Balades Josiane Bertolini Fort-du-Plasne Jura

Josiane Bertolini, accompagnatrice en moyenne montagne, vous propose des randonnées thématiques variées autour du milieu montagnard.
+33 6 70 06 94 91
English : Jura Balades Josiane Bertolini
Josiane Bertolini, a mid-mountain guide, offers various thematic hikes around the mountain environment.
Deutsch : Jura Balades Josiane Bertolini
Josiane Bertolini, Begleiterin im Mittelgebirge, bietet Ihnen verschiedene thematische Wanderungen rund um die Bergwelt an.
Italiano :
Josiane Bertolini, guida di media montagna, propone una serie di escursioni a tema nell’ambiente montano.
Español :
Josiane Bertolini, guía de media montaña, ofrece diversas excursiones temáticas por el entorno montañoso.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data